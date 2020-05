Nuove Certificazioni Fimi della settimana 20 del 2020. Pochi riconoscimenti questa settimana per la musica italiana, ma anche internazionale.

Tra gli artisti certificati Achille Lauro, Ghali, Benji & Fede.

Clicca su continua per scoprire tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Raggiunge e supera le 35.000 unità Death bad, singolo di Powfu feat. Beabadoobee del 2020.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Ariana Grande raggiunge questa settimana il disco di platino per Dangerous woman, disco pubblicato nel 2016.

Disco di platino anche per le 50.000 unità superate da Highest in the room di Travis Scott fuori da ottobre del 2019.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI ITALIANI

Nuova certificazione per un brano di Sanremo 2020. Si tratta del disco di platino, oltre 70.000 unità, per Me ne frego di Achille Lauro.

Disco d’oro per Buonanotte amò di Rocco Hunt, brano contenuto nell’ultimo album del rapper, Libertà, del 2019. Anche Flashback di Ghali ottiene la certificazione disco d’oro per le oltre 35.000 unità così come, nel pop, Magnifico difetto di Benji & Fede.

CERTIFICAZIONI ALBUM ITALIANI

Nessun album italiano raggiunge questa settimana nuove Certificazioni FIMI multiplatino, platino e oro.