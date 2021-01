Secondo appuntamento del 2021 con le certificazioni FIMI. Si parte all’insegna dei singoli con diverse doppie certificazioni, da Tiziano Ferro a Mr. Rain.

Andiamo subito a scoprirle tutte.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Triplo disco di platino per Roses di Saint Jhn. Disco d’oro a Therefore I am di Billie Eilish, Midnight Sky di Miley Cyrus e per Let’s love di David Guetta feat. Sia.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco d’oro per Reputation di Taylor Swift, album uscito a novembre del 2017. Stesso traguardo, per le oltre 25.000 unità superate, per Clandestino di Manu Chao del 1998 e Songs for the deaf dei Queens of the Sone Age del 2002.

