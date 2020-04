Nuova settimana di Certificazioni FIMI che, per la seconda settimana consecutiva, vede protagonista il profeta del rap, Salmo.

tha Supreme porta a casa due nuovi riconoscimenti… andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni partendo come al solito dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ottiene certificazioni in Italia questa settimana.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Passiamo agli album dove Animals, l’album dei Pink Floyd uscito nel 1977, arriva oggi alla certificazione disco di platino in Italia.

Disco d’oro invece per Birds in the trap sing mcknight di Travis Scott, progetto discografico uscito nel 2016.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI ITALIANI

Passiamo alla musica italiana…

Disco di platino per Soldi in nero, brano in cui Shiva duetta con Sfera Ebbasta.

Arriva all’oro Karate, brano contenuto nell’album Scatola nera in cui MadMan e Gemitaiz duettano con Mahmood. Disco d’oro anche per il brano simbolo di Madame, Sciccherie.

Ennesimo disco d’oro per tha Supreme, questa volta per il brano Come fa1.

tha Supreme conquista anche una certificazione in veste di ospite… disco d’oro infatti per Dilemme (Remix) di Lous and the Yakuza, tha Supreme e Mara Sattei.

CERTIFICAZIONI ALBUM ITALIANI

Dopo il quinto platino della scorsa settimana per l’ultimo album, Playlist, questa settimana arriva il terzo disco di platino per le oltre 150.000 unità di Hellvisback, disco di Salmo del 2016.