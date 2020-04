Certificazioni Fimi Settimana 15: Rocco Hunt con “Libertà” è disco di platino!

Le certificazioni Fimi che arrivano dopo l’insolito weekend pasquale non sono poi così ricche, anche se regalano qualche inaspettata e piacevole sorpresa.

Scopriamole nel dettaglio.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Ottiene il disco d’oro Roses, il brano del rapper americano Saint Jhn, pubblicato originariamente nell’estate del 2016, ma che solo recentemente sta ricevendo riscontri più che positivi grazie al remix realizzato dal producer kazako Imanbek Zeykenov.

Disco d’oro per le 35’000 unità per The Box di Roddy Ricch, brano che ha già ottenuto importanti certificazioni in numerosi paesi dalla Nuova Zelanda al Brasile.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Audioslave, l’omonimo album della band statunitense uscito nel 2002 e prodotto da Rick Rubin, ottiene il disco d’oro.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI ITALIANI

Doppio disco di platino per Non avere paura, il primo singolo solista di Tommaso Paradiso che in questi giorni è tornato con Andrà Tutto Bene insieme ad Elisa..

Raggiunge il platino Rapide, il più recente singolo di Mahmood protagonista anche della rubrica Testo & Contesto del collega Davide Misiano (ne abbiamo parlato Qui).

Disco d’oro per La Mia Hit di J-Ax e Max Pezzali, brano che a gennaio ha guidato la classifica dei brani più trasmessi dalle radio.

CERTIFICAZIONI ALBUM ITALIANI

Disco di platino per Libertà di Rocco Hunt, album uscito lo scorso mese di agosto e che ha segnato il ritorno dell’artista vincitore del Festival 2014 tra i Giovani.

Il rapper salernitano raggiunse lo stesso risultato con ‘A verità del 2014, mentre il successivo Signor Hunt raggiunse solo il disco d’oro.