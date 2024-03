Certificazioni FIMI 9: Ad un mese da Sanremo 2024 sono 15 le canzoni certificate su 30 in gara

Certificazioni FIMI settimana 9 2024.

Ad un mese esatto dalla fine del Festival salgono a 15 su 30 le canzoni certificate con un “bottino” totale di oltre 1.050.000 copie.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUARTO DISCO DI PLATINO per il successo Eurovisivo di Rosa Linn, “Snap“. “Unstoppable” di Sia conquista il DOPPIO DISCO DI PLATINO, stesso risultato la sigla dei “Baby Shark” ad opera di Pinkfong, studio coreano specializzato in sigle.

DISCO D’ORO per “Miss Independent” di Ne-Yo, “Put your records on” di Corinne Bailey Rae, “Baby Gang” di 167 Gang feat. Baby Gang, “Parado no bailão” di Mc L a vinte & Mc Gury, “We are the people” di Empire of the sun, “Capitán” di Anitta e RVFV con anche il nostro Sfera Ebbasta, “Seven” di Jung Kook & Latto, “My eyes” di Travis Scott.