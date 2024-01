Certificazioni FIMI 52: il 2023 si chiude all’insegna dei brani di Natale e del rap

Certificazioni FIMI settimana 52 2023.

Ultime certificazioni del 2023. In attesa di scoprire i cambiamenti che il ritorno dello streaming free e l’arrivo di YouTube porteranno nelle certificazioni andiamo a scoprire le ultime dell’anno.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Con le feste di Natale sono diversi i brani a tema che raggiungono nuovi traguardi. Eccoli tutti:

Last Christmas dei Wham! TRIPLO DISCO DI PLATINO

Happy Xmas (war is over) DOPPIO DISCO DI PLATINO versione di John Lennon e Yoko Ono

It’s beginning to look a lot like Christmas DOPPIO DISCO DI PLATINO

Let it snow! Let it snow! Let it snow! DISCO DI PLATINO

Happy Xmas (War is over) versione di Celine Dion DISCO D’ORO

Deck the hall di Nat King Cole DISCO D’ORO

Merry Christmas di Ed Sheeran ed Elton John DISCO D’ORO

Passiamo agli altri brani internazionali. DOPPIO DISCO DI PLATINO per “Mockingbird” di Eminem, DISCO DI PLATINO per “Wicked game” di Chris Isaak e DISCO D’ORO per “Hola Senorita” di Maitre Gims feat. Maluma, “Te quemaste” di Manuel Turizo, “Lonely” di Akon, “Hot” di Young Thug feat. Gunna, “Wants and needs” di Drake feat. Lil Baby, “Don’t blame me” di Taylor Swift, “Deep down” di Alok, Ella Eyre & Kenny Dope feat. Never Dull e “Yandel 150” di Yandel & Feid.

ALBUM INTERNAZIONALI

L’album “Human” degli OneRepublic conquista la certificazione DISCO D’ORO.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.