Certificazioni FIMI 51: arriva il disco d’oro per Massimo Pericolo e Laura Pausini

Certificazioni FIMI settimana 51 2023.

Tedua e Massimo Pericolo ci ricordano, semmai ce ne fosse bisogno, la velocità con cui il rap riesce a raggiungere importanti traguardi nell’era dello streaming.

Nel frattempo Mida porta a segno la prima certificazione della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi edizione 2023/2024.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO per “Shakira: Bzrp Music Session, Vol. 53” di Bizzarrap & Shakira. Oltre 200.000 copie per “Starboy” di The Weeknd.

Il Natale porta il doppio platino anche a “Jingle Bell Rock” di Bobby Helms.

DISCO DI PLATINO, invece, per “It’s the most wonderful time of the year” di Andy Williams, “Do they know it’s Christmas?” di Band Aid e “Whats poppin” di Jack Harlow.

DISCO D’ORO per “Space song” di Beach House, “Feeling good” di Michael Bublé, “Night Fever” dei Bee Gees, “Hollywood’s Bleeding” di Post Malone, “Rock ‘n’ roll Queen” di Danien & Theø, “Papercut” di Linkin Park, “Se grita” di Morad, “Sparks” dei Coldplay, “La Bomba” di King Africa, “Sigue” di J Balvin & Ed Sheeran, “Mary on a cross” di Ghost, “Can you feel my heart” di Bring me the horizon e “21 questions” di 50 Cent.

ALBUM INTERNAZIONALI

È stato il regalo musicale più apprezzato di Natale, e non è la prima volta, e così “The Dark side of the moon” dei Pink Floyd raggiunge il SETTIMO DISCO DI PLATINO per le oltre 350.000 copie/unità: un risultato unico per un disco internazionale in Italia nell’era FIMI.

DISCO DI PLATINO per “HEROES & VILLAINS” di Metro Boomin.

