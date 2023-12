Certificazioni FIMI 50: il disco di Sfera doppio platino in un mese. Arriva l’oro per per “Cenerentola” di Nigiotti

Certificazioni FIMI settimana 50 2023.

Settimana anomala in attesa dell’invasione delle certificazioni legate ai brani di Natale. C’è Sfera Ebbasta che porta a casa ben tre nuove certificazioni, ci sono i dischi di Nigiotti e quello di Tony Boy, e poi ci sono molti grandi della musica italiana, da Pino Daniele a Battiato, da Vasco Rossi a Renato Zero.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Karol G & Shakira con “Tqg” conquistano il DISCO DI PLATINO. Con l’arrivo del Natale “Have yourself a Merry Little Christmas” di Michael Bublé conquista anch’essa il platino.

Arrivano al DISCO D’ORO “Crazy” degli Aerosmith, “Shotta Flow” di Nle Choppa, “All Girls are the same” di Juice Wrld, “Popular” di The Weeknd, “Stargirl Interlude” di The Weeknd feat. Lana Del Rey, “Down under” di Men at work, “Dernière danse” di Indila, Playboi Carti & Madonna, “Greedy” di Tate Mcrae e “Lady Marmalade” di Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya & P!nk.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per “The black Parade” di My Chemical Romance.

