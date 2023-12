Certificazioni FIMI 49: Angelina Mango e Marco Mengoni si distinguono in un mare di rap

Certificazioni FIMI settimana 49 2023.

Questa settimana sono diversi gli album certificati in Italia e sono tutti di matrice rap a parte un disco, quello di Vasco Rossi, uscito 40 anni fa. L’epoca dello streaming continua quindi a confermare il successo di questo genere, probabilmente anche agevolato dai nuovi modi fruizione, ai danni del pop e di altri tipi di musica.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

“Smells like teen spirit“, iconico brano dei Nirvana di Kurt Cobain, raggiunge il TRIPLO DISCO in “era FIMI” (dal 2009).

Disco di platino per “Si no estas” di Inigo Quintero, brano lanciato a settembre 2022 e di recente diventato virale anche su YouTube, “Don’t be shy” di Tiësto & Karol G, “Love on the brain” di Rihanna e “Stan” di Eminem feat. Dido.

DISCO D’ORO a “More than a woman” dei Bee Gees, “Playa del Inglés” di Qvevedo & Myke Towers, “Winter wonderland” di Tony Bennet e “The Funeral” di Band of Horses.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per l’ultimo album di Billie Eilish, “Happier than ever“. Stesso traguardo per “Utopia“, album di Travis Scott uscito quest’anno, unico disco internazionale ad essere stato per due settimane in vetta alla classifica FIMI album in Italia.

