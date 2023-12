Certificazioni FIMI 48: certificati i dischi di Guè, Salmo &Noyz, Tiziano Ferro, Annalisa e Ligabue

Certificazioni FIMI settimana 48 2023.

Mentre Sfera Ebbasta conquista le prime certificazioni per i singoli brani contenuti nel suo ultimo album, “X2VR“, anche le musica pop e rock si fa sentire grazie a Tiziano Ferro, Ligabue e Annalisa.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per “I ain’t worried” degli OneRepublic. DISCO DI PLATINO per le oltre 100.000 unità per “Until I Found You” di Stephen Sanchez e “Good Riddance (time of your life)” dei Green Day.

ORO invece per “Speed of sound” dei Coldplay, “Space Cadet” di Metro Boomin feat. Gunna, “Exile” di Taylor Swift feat. Bon Iver, “Underneath the tree” di Kelly Clarkson, “Jenny from the block” di Jennifer Lopez, “Miracle” di Calvin Harris & Ellie Goulding, ancora Metro Boomin, questa volta con Travis Scott & Young Thug in “Trance“, quindi “Thank God it’s Christmas“, “You can’t Hurry love” di Diana Ross & The Supremes, “Drive” di Clean Bandit & Topic feat. Wes Nelson, “Stop crying your heart put” degli Oasis e per “Let’s groove” di Earth, Wind & Fire.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per l’album “Endless Summer Vacation” di Miley Cyrus.

