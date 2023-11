Certificazioni FIMI 47: Sfera Ebbasta platino con l’album in una settimana. Taylor Swift conquista anche l’Italia

Certificazioni FIMI settimana 47 2023.

Questa settimana a farla da padrona nelle certificazioni, per numero almeno, è la musica internazionale con Taylor Swift che raggiunge un risultato non facile per un’artista internazionale in Italia. Impossibile non stupirsi di Sfera Ebbasta che, a distanza di due anni da “Famoso” replica il risultato record: disco di platino all’album in una settimana.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per “Despechá” di Rosalía e per la super hit “Umbrella” di Rihanna con Jay-Z. DISCO DI PLATINO nell’era FIMI un altro brano di una reginetta del pop, “…baby one more time” di Britney Spears.

DISCO D’ORO a “Too many night” di Metro Boomin & Future feat. Don Toliver, “Left outside alone” di Anastacia, “Imitadora” di Romeo Santos, “Superheroo (heroes & villains)” di Metro Boomin, Future & Chris Brown, “All too well” di Taylor Swift, “Hasta que dios Diga” di Anuel AA & Bad Bunny, “Mirándote” di RVFV, “Shut up my moms calling” di Hotel Ugly, “Smack that” di Akon feat. Eminem, “What was i Made for” di Billie Eilish, e la classifica “White Christmas” di Bing Crosby.

ALBUM INTERNAZIONALI

Raggiunge il DISCO D’ORO l’album “Jackboys” di Jackboys & Travis Scott oltre all’album, fuori esattamente un mese fa, “1989 (taylor’s Version)” di Taylor Swift. Un risultato difficile da raggiungere in così poco tempo per un disco internazionale italiano. Risultato che conferma quanto sia importante oggi la Swift, prima artista ad essere diventata, letteralmente, miliardaria.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.