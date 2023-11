Certificazioni FIMI 45: doppia certificazione per PNT e Annalisa. L’album di Salmo e Noyz è oro in una sola settimana

Certificazioni FIMI settimana 45 2023.

Questa settimana Salmo e Noyz metto a segno il colpo conquistando il DISCO D’ORO ad una sola settimana dall’uscita. Tra i singoli Lazza porta in alto il numero di copie vendute di Sanremo 2023 mentre arrivano nuovi traguardi per Annalisa e Pinguini Tattici Nucleari.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

“Un verano sin ti” di Bad Bunny supera le 200.000 copie/unità ed è DOPPIO DISCO DI PLATINO. DISCO DI PLATINO a “Under the influence” di Chris Brown, “Higher love” di Kygo & Whitney Houston, “Take me home, country roads” di John Denver e “Torn” di Natalie Imbruglia.

DISCO D’ORO “Barbie world” di Nicki Minaj & Ice Spice feat. Aqua, “Pink + White” di Frank Ocean e “Si no estas” di Inigo Quintero.

ALBUM INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO per le oltre 150.000 copie/unità italiane dell’album “Afterhours” di The Weeknd.

