Certificazioni FIMI 44: doppia certificazione per Tananai e Capo Plaza, il nuovo singolo di Angelina Mango è oro

Certificazioni FIMI settimana 44 2023.

Non solo novità ottengono certificazioni questa settimana, dai nuovi singoli di Angelina Mango a “Vetri neri“, ma anche diversi brani del passato già multiplatino in era pre-FIMI (prima del 2009). Dagli 883 ad Alex Britti.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO a “Lala” di Myke Towers, “Substitution” di Purple Disco Machine & Kungs feat. Julian Perreta, “Bailar contigo” dei Black Eyed Peas con Daddy Yankee, “Summer of ’69” di Bryan Adams e “Good Girl Gone bad” di Rihanna.

Arrivano l’oro per “Video killed the radio star” dei The Buggles, “Remember” di Becky Hill & David Guetta, “Pieces” dei Sum 41, “7 days” di Craig David, “Push up” di Creeds, “Cardigan” di Taylor Swift e “Columbia” di Quevedo.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale si aggiudica nuove certificazioni in Italia questa settimana.

