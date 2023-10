Certificazioni FIMI 40: oltre 700.000 copie per “Notti in bianco”, la prima hit di Blanco

Certificazioni FIMI settimana 40 2023.

Se la musica internazionale latita di grandi risultati in questa nuova settimana di certificazioni quella italiana continua a macinare risultati con Blanco che porta a casa un grandissimo traguardo e Shiva che ottiene nuove certificazioni per album e brani.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI partendo dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Settimana di magra per la musica internazionale in Italia. Raggiunge il DISCO DI PLATINO “Si te vas (que tengo que hacer)“. Stesso traguardo per “Dance the night” di Dua Lipa.

Oltre 100.000 copie/unità, e quindi DISCO DI PLATINO, per “Over the raimbow” di Israel Kamakawiwo’ole.

DISCO D’ORO per:

Moulaga di Heuss L’Enfoiré feat. Jul

Sex drugs, Etc. di Beach Weather

I try di Macy Gray

Hey Mor di Ozuna feat. Feid

Swimming pools (drank) di Kenrick Lamar

Afraid to Feel di LF System

Father Stretch my hands Pt.1 di Kanye West

Rasputin di Boney M.

Time di Jimmy Sax

Matilda di Harry Styles

After Dark di Mr. kitty

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per oltre 25.000 copie in Italia di “Meet the woo 2” di Pop Smoke.

