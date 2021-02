Quarto appuntamento del 2021 con le Certificazioni FIMI che, questa settimana, vedono i Pinguini Tattici Nucleari conquistare per ben due importanti riconoscimenti. Andiamo a scoprirle subito.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per una hit dei The Beatles del 1969, Here comes the sun. Disco d’oro per Problems di Paris Boy, Diamonds di Sam Smith e Dancing in the moonlight di Jubel feat. Neimy (2018).

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale conquista certificazioni questa settimana in Italia. Clicca su continua per le certificazioni italiane.