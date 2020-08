Come ogni lunedì ecco le nuove certificazioni FIMI relative alla settimana #35 del 2020. Tra le canzoni certificate anche due delle hit dell’estate.

Andiamo subito a scoprile partendo come sempre dalle certificazioni internazionali del mercato italiano.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco di platino per Djadja di Aya Nakamura. Da settimane ai vertici della classifica radio e di Spotify, arriva ora al disco di platino anche Jerusalema di Master KG feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode.

Infine certificazione disco d’oro per Caramelo di Ozuna.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco d’oro per un disco storico, Let it be dei The Beatles uscito nel 1970. Stesso riconoscimento anche per For those about to rock (We salute you) degli AC/DC del 1981.

Clicca su continua per le certificazioni di album e singoli italiani.