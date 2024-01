Certificazioni FIMI 2: il disco di Gemitaiz è oro. Certificazioni anche per i singoli di Blanco, Annalisa e Cesare Cremonini

Certificazioni FIMI settimana 2 2024.

Secondo settimana dell’anno e nuovo carico di certificazioni con Blanco, Shiva, Baby Gang e Guè che ne portano a casa due a testa tra singoli e colaborazioni.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO per “Memories” dei Maroon 5 e per “The Nights” di Avicii. Oltre 200.000 copie/unità e quindi DOPPIO DISCO DI PLATINO per “Die for you” di The Weeknd, “Feliz Navidad” di José Feliciano.

DISCO DI PLATINO a “Relación” di Sech, “Human” di The Killers, “Formidable” di Stromae e “Hold my girl” di George Ezra.

Conquistato invece il DISCO D’ORO da “Free bird” di Lynyrd Skynyrd, “The man who sold the wolrds” dei Nirvana, “You need to calm down” di Taylor Swift, “Take a look around” dei Limp Bizkit, “Uptown girl” di Billy Joel, “Amour plastique” dei Videoclub,

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale ottiene certificazioni questa settimana in Italia.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.