Certificazioni FIMI 10: Blanco e Sfera Ebbasta puntano al milione. Sanremo 2024 sale a 1.400.000 copie

Certificazioni FIMI settimana 10 2024.

Settimana ricchissima di certificazioni che vede tra i protagonisti Blanco, Sfera Ebbasta, Guè, Lazza e i brani del Festival di Sanremo, ma non solo dell’ultima edizione.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

Bottino magro per la musica internazionale questa settimana. Conquistano il DISCO DI PLATINO “Sunday bloody Sunday” degli U2, “Temperature” di Sean Paul e “Columbia” di Quevedo.

Arrivano al DISCO D’ORO “Le Freak” di Chic, “Juicy” di The Notorius B.I.G., “El merengue” di Marshmello & Manuel Turizo, “Big in japan” di Alphaville, “Crazy train” di Ozzy Osbourne, “Brown eyed girl” di Van Morrison, “Bound 2” di Kanye West e “Layla” di Derek & The Dominos.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI DISCO D’ORO per l’album “Walking on a dream” de Empire of the Sun.