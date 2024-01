Certificazioni FIMI 3: Ultimo si conferma la certezza del nuovo cantautorato italiano. Club Dogo oro in una settimana

Certificazioni FIMI settimana 3 2024.

Nella terza settimana del 2024 i Club Dogo mettono a segno il colpaccio raggiungendo il disco d’oro in una sola settimana. Erano passati dieci anni dall’ultimo disco di inediti del trio e non era affatto scontato un successo così grande.

Da segnalare anche l’ottimo risultato di Ultimo e il secondo disco d’oro di Amici 23, quello ad uno degli inediti di Holden.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per “Sweater Wether” di The Neighbourhood.

DISCO DI PLATINO per le oltre 100.000 copie/unità a:

Middle of the night di Elley Duhé

Where’s my love di Syml

Hold the line dei Toto

Raggiungono il disco d’oro:

“Visiting hours” di Ed Sheeran

“Forgot about Dre” di Dr. Dre feat. Eminem

feat. “Heaven Takes You home” di Swedish House Mafia & Connie Constance

& “Are you gonna go my way” di Lenny Kravitz

“We own it” di 2 Chainz feat. Wiz Khalifa

feat. “Don’t you want me” di The Human leage

“Fukumean” di Gunna

ALBUM INTERNAZIONALI

“Her loss” di Drake & 21 Savage, “Uprising” di Bob Marley & The Wailers e la colonna sonora del mitico “Rocky 4“, raggiungono il DISCO D’ORO in Italia.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.