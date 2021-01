Terzo appuntamento del 2021 con le CERTIFICAZIONI FIMI. A farla da padrona ancora una volta la musica rap con Ernia (due certificazioni) e Capo Plaza che ne conquista tre grazie alle sue collaborazioni. Nel pop ottimo traguardo per il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari.

Andiamo subito a scoprirle partendo dalla musica internazionale.ì

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Pookie di Aya Nakamura feat. l’italianissimo Capo Plaza arriva al triplo disco di platino per le oltre 210.000 unità. Disco d’oro per Coño di Jason Derulo, Puri & Jhorrmountain e per Wish you were gay di Billie Eilish.

Passiamo agli album internazionali che ottengono certificazioni in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per le oltre 50.000 unità a Use your illusions 2 dei Guns’N’roses, album uscito a settembre del 1991.

Clicca su continua per passare alle Certificazioni a singoli e album italiani.