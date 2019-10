L’estate è ormai finita da oltre un mese, ma i pezzi che durante la bella stagione sono stati la nostra colonna sonora continuano a ottenere certificazioni Fimi.

Sorprende l’ottimo risultato di Una Volta Ancora di Fred De Palma e Ana Mena, così come Calipso del super team guidato da Charlie Charles e Dardust.

Tra gli album questa settimana certificazione solo per … Squerez dei Lunapop.

Scopriamo le Certificazioni Fimi nel dettaglio partendo come di consueto dai singoli internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per due brani usciti da qualche tempo. Si tratta di Kill Em With Kidness di Selena Gomez (2016) e l’immortale Under Pressure dei Queen & David Bowie (1981).

Disco di platino per Always Remember Us This Way di Lady Gaga, Lalala di Y2k & Bbno$ e del recente tormentone Dance Monkey di Tones And I.

Platino d’annata per Sympathy For The Devil dei Rolling Stones (1968).

Disco d’oro per Ransom di Lil Tecca, Circles di Post Malone, Here With Me di Marshmello Feat. Chvrches, il reggaeton di Aullando di Wisin & Yandel & Romeno Santos.

Tra i brani più datati All The Way Up di Fat Joe & Remy Ma Feat. French Montana (2016), All I Want di Kodaline (2012) e la storica Karma Chameleon dei Culture Club (1983)

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Questa settimana nessun album internazionale ha ottenuto certificazioni. Clicca su CONTINUA per scoprire le certificazioni di singoli e album italiani.