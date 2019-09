Le certificazioni Fimi di questa settimana sono un po’ meno rispetto al solito e questa è la prima sorpresa dell’autunno.

Tra gli album raggiunge l’oro Franco126 con Stanza Singola, mentre tra i singoli spicca Mahmood, pronto per la partenza del tour europeo (Qui il nostro articolo), che a un mese dall’uscita conquista una certificazione per Barrio.

Scopriamo le Certificazioni Fimi nel dettaglio.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Triplo disco di platino per Lose Yourself di Eminem del 2004. Traguardo del doppio platino per Stay di Rihanna Feat. Mikky Ekko (2012).

Disco di platino per I Wanna Know di Alesso Feat. Nico & Vinz (2016), Butterfly Effect di Travis Scott e infine per China di Anuel AA, Daddy Yankee & Karol G feat. J Balvin & Ozuna.

Oltre 25’000 copie e disco d’oro per Summer Days di Martin Garrix feat. Macklemore & Patrick Stump of Fall Out B, tra i brani più recenti, mentre per quel che riguarda le hit del passato sono certificati Master Of Puppets dei Metallica (1986), Rhythm Is A Dancer di Snap! (1992) e Virtual Insanity dei Jamiroquai del 1996.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco d’oro per Ladies & Gentlemen di George Michael del 1998.

Clicca su CONTINUA per scoprire le certificazioni FIMI per i singoli e album italiani.