Le certificazioni Fimi di questa settimana premiano Coez, Salmo, Boro Boro, Marracash, Rkomi e altri artisti protagonisti di un 2019 che sta rilanciando la musica italiana.

Interessanti certificazioni anche per brani storici italiani e internazionali.

Scopriamo le certificazioni Fimi della settimana 33 nel dettaglio.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Quinto disco di platino per le 250’000 unità per il reggaeton di Mi Gente di J Balvin & Willy William. Nel 2001 uscì il singolo In The End dei Linkin Park che questa settimana riceve il terzo disco di platino.

Buon riscontro per il singolo di Ed Sheeran feat. Justin Bieber, I Don’t Care, che a tre mesi dall’uscita arriva al doppio platino.

Certificati con il disco di platino per le oltre 50’000 unità First Time di Kygo & Ellie Goulding. Il primo viene certificato platino anche con il brano Born to be Yours insieme agli Imagine Dragons. Tra i brani più recenti certificati anche SOS di Avicii feat. Aloe Blacc, Loco Contigo di Dj Snake & J Balvin feat. Tyga.

Certificazione di platino anche per Money, brano dei Pink Floyd del 1973.

Disco d’oro a Rescue Me degli Onerepublic, Venom di Eminem e Places di Martin Solveig Feat. Ina Wroldsen.

Tra le canzoni del passato oro per Roxanne dei Police (1978) e Hell’s Bells degli Ac/Dc (1980).

ALBUM INTERNAZIONALI

Un solo album certificato questa settimana con il disco d’oro. Si tratta di Oh My My degli Onerepublic, uscito nel 2016.

