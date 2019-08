Primo appuntamento di agosto con le Certificazioni Fimi. Quattro album italiani ottengono una certificazione, con l’ennesima conferma da parte di Ultimo ormai sempre più realtà consolidata nella musica italiana.

Diverse anche le certificazioni per i singoli italiani mentre per la musica internazionale settimana di magra.

Scopriamo le Certificazioni Fimi della settimana 31 del 2019 partendo da singoli e album internazionali.

CERTIFICAZIONI SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco di platino per le 50’000 unità ad una delle rivelazioni del 2019, ovvero Billie Eilish con Bury A Friend.

Certificati con il disco d’oro invece If I Can’t Have You di Shawn Mendes e, tra i brani meno recenti, It Wasn’t Me di Shaggy del 2013, Youth di Daughter del 2012 e Feel di Robbie Williams del 2003.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Unica certificazione di un album internazionale è Bad Blood dei Bastille, uscito nel marzo del 2013.

