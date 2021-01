Amici di Maria De Filippi inediti Testo & ConTesto. Ci avventuriamo nella “selva oscura” di Amici 20, con poca speranza di uscire a “riveder le stelle”, onestamente.

Perché, se da un lato i banchi della fucina artistica più invidiata di Italia sono popolati ormai da giovani artigiani delle canzoni, che sempre più si occupano di produzione o si affidano ad abili produttori, dall’altro i contenuti latitano come non mai.

I testi rivelano una povertà di ispirazione che a tratti preoccupa, quasi che ormai al suono si guardi come unico valore, un velo di Maya sui significati perduti.

Parlerò di testi, come al solito, per quanto in una canzone il livello letterario possa essere isolato dal segmento musicale.

Non obiettate con argomentazioni del tipo “ma il pezzo è attuale, radiofonico, pompa, spinge, spacca”… Può anche essere vero, ma non è quello che mi interessa osservare.

Se la canzone esiste, a prescindere dall’artista, dalla tendenza o dalla confezione che si apparecchia, il suo testo è lì a rivelare il movente, l’urgenza della scrittura, anche quando l’urgenza non è alta e attinge da una semplicità marcata o da una vuotezza deliberata e ostentata.

Preoccupa il “sanza ‘nfamia e sanza lodo”, come infastidivano Dante gli ignavi dell’Antinferno. Preoccupa il “non detto” perché “non c’è niente da dire”.

Valuterò quindi i testi degli inediti di Amici annunciati o usciti sulle piattaforme digitali, motivando il mio giudizio con una breve analisi.

Per evitare le draconiane diciture PROMOSSO/BOCCIATO o le modaiole TOP/FLOP, sfruttando il nome della presente rubrica ho scelto di definire ConTESTABILI i testi che non ho per nulla apprezzato, TESTABILI quelli su cui si sarebbe potuto lavorare di più o che contengono spunti interessanti.

Non ho trovato, ahimè, eccellenze, ma, come dice SanGiovanni, “La salita è stata dura, però è peggio la morte” (sic!).

Partiamo subito, clicca su continua.