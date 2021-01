Io ci sarò, Legal Affairs pro-bono. Consulenza legale gratuita

Io ci sarò, Legal Affairs pro-bono. L’Ente no profit PINO DANIELE TRUST ONLUS in partnership con MPMLEGAL Società tra Avvocati Per Azioni promuove un’attività “pro bono pacis” ovvero “per il bene della pace“, che offre gratuitamente assistenza e consulenza legale agli Operatori dello spettacolo in difficoltà a causa delle conseguenze dovute al Covid. L’attività nasce per sostenere la categoria offrendo consulenza ed assistenza legale gratuite e personalizzate per contenere e alleviare le ripercussioni sulla vita professionale e privata dei lavoratori di questo settore. Il mondo dello spettacolo sta vivendo da quasi un anno una drammatica situazione: troppe persone sono rimaste senza lavoro, senza cassa integrazione, senza prospettiva di lavoro futuro.

L’accordo tra i due partner promotori prevede un garantito di oltre settecento ore di consulenze ed assistenze “Pro-Bono” a sostegno della categoria, fornite dallo Studio Legale Mpmlegal. Tutte le pratiche prese in carico saranno seguite e condotte a termine a titolo gratuito. Le spese vive per ogni assistenza legale verranno sostenute della Pino Daniele Trust Onlus.

Alessandro Daniele, Presidente del Pino Daniele Trust Onlus, ha commentato così l’iniziativa: “Io ci sarò ad alzare il vento” cantava Pino in Musicante, 1984. Pino è il musicista cantastorie che girava insieme alla sua musica. Alla fine di ogni concerto non dimenticava di ringraziare la sua squadra di tecnici: gli operatori dello spettacolo, diventati anche compagni di viaggio. Questo è un progetto che, in un certo senso, continua un percorso con loro, i Lazzari Felici del Musicante, per ripartire, per non mollare, per rivolgere lo sguardo fiducioso verso un “bel orizzonte” dove la condivisione del sapere è un bene comune”.

Marco Mastracci, CEO Mpmlegal s.t.p.a., ideatore del progetto sottolinea come “Questa iniziativa sia sicuramente un piccolo ma concreto aiuto per persone e/o società dello spettacolo che sono in enorme difficoltà, non solo economica. E che non sanno come poter uscire da questa situazione disastrosa. Il Covid infatti ha danneggiato e colpito eccessivamente questo settore. Ci impegnano ad assisterli concretamente, mettendo a disposizione tutti i nostri avvocati più esperti nelle diverse discipline e che hanno deciso liberamente di donare alcune ore settimanali del loro lavoro per aiutare le persone che vivono questo dramma. Nessuno del nostro studio ha girato la testa dall’altra parte: tutti si sono messi a disposizione”.

modalità del servizio io ci sarò

E’ possibile usufruire del servizio Io ci sarò, Legal Affairs Pro-Bono attraverso la seguente procedura a cura dei soggetti richiedenti:

Inviare la richiesta a probono@mpmlegal.it indicando:

breve cronistoria dei fatti; prova di appartenenza al settore spettacolo. Se il richiedente è persona fisica: allegare l’ultima busta paga da dipendente di società che svolge attività nello spettacolo; oppure allegare iscrizione Enpals; o qualsiasi altro documento fiscale e/o contrattualistico che attesti lo svolgimento di attività nell’ambito dello spettacolo. Se il richiedente è invece una società servirà: una visura che attesti l’attività nel campo dello spettacolo. La richiesta deve essere inoltrata dal rappresentante legale o da altro soggetto provvisto di delega. I richiedenti riceveranno una mail di risposta con in allegato il mandato e l’informativa sulla privacy da sottoscrivere.

Clicca qui per qualsiasi ulteriore informazione