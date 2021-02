Sanremo 2021 Random Torno a te. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Random a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per Random quella del 2021 è la prima partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

Random Torno a te Significato della canzone

“Narra di una storia d’amore finita. Incoraggia le persone a tornare al primo amore e a vivere tutte le cose come se fosse il primo amore.

La canzone avrà delle sonorità diverse da quelle che ho portato fino ad ora. È un pezzo molto sentito e molto emozionale.

Ho 19 anni e per me essere a Sanremo quest’anno è un sogno che si realizza soprattutto dopo un anno e mezzo di carriera.

Sto cercando di mettere da parte l’ansia altrimenti è un casino, ma provo tanta emozione e tanta carica.”

testo della canzone

Testo: Emanuele Caso (Random) – Musica: Samuel Balice

Edizioni: Thaurus Publishing – Visory – Krios Edizioni – Df Group – Starpoint International

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

Ogni sorriso ricordo sai

Quanti sogni nel cassetto che

A volte lasciamo alle spalle

Non lasciamo la vita di sempre

Per paura di restare da soli

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

E ci perdiamo sempre sul più bello

Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo

Siamo migliaia e migliaia

Ma non ci troviamo

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

Cercami e mi troverai

Dentro le note che mai scriverei

È solo il tempo che scriverà il resto

Più passa e più giuro non so cosa sento

Quando giri intorno a me

Torno a te (Coro)

Quando giri intorno a me

Torno a te (Coro)

Quando giri intorno a me

​La cover

Nella serata del 4 marzo Random si esibirà con i The Kolors sulle note di Ragazzo fortunato di Jovanotti.

il disco

video intervista pre sanremo​

video intervista da sanremo

IN ARRIVO

