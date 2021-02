Sanremo 2021 Orietta Berti Quando ti sei innamorato. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Orietta Berti a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per Orietta Berti quella del 2021 è la dodicesima partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

1966 – Io ti darò di più (6°)

1967 – Io, tu e le rose (5°)

1968 – Tu che non sorridi mai (non finalista)

1969 – Quando l’amore diventa poesia (10°)

1970 – Tipitipiti (9°)

1974 – Occhi rossi (3°)

1976 – Omar (11°)

1981 – La barca non va più (finalista)

1982 – America in (non finalista)

1986 – Futuro (6°)

1992 – Rumba di tango (con Giorgio Faletti) – (non finalista)

Orietta Berti Quando ti sei innamorato Significato della canzone

“‘Quando ti sei innamorato’ parla di un incontro che fa nascere una grande passione. È un percorso melodico con una struttura musicale sia classica che moderna.

Sarò serena e anche felice perché salirò sul palco e canterò dal vivo con una grande orchestra.

Rinascita è il tema fondamentale di questo Sanremo. Lo affronto con entusiasmo perchè nell’ultimo periodo mi sono mancate tutte quelle cose che non abbiamo potuto fare. Gli abbracci fra i miei cari, i miei amici e anche i concerti e l’abbraccio infinito del mio grande pubblico.”

testo della canzone

Testo: Francesco Boccia, Ciro Esposito, Marco Rettani – Musica: Francesco Boccia, Ciro Esposito, Pasquale Mammaro

Edizioni: Starpoint International

La senti e già lo sai che brucia dentro

Come una fiamma ormai ti lascia il segno

Quando mi guardi tu so quello che vorrei.

Come una musica mi scorri dentro,

un fiume in piena ormai fino allo schianto,

pericoloso sei ma è quello che vorrei

Sembrava tanto eppure non ho niente

Se non ti ho accanto tutto è apparente,

un’onda senza il mare, un cielo senza, stelle,

solo il mio pianto mi resta senza te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.

Ancora non lo sa ma nel mio mondo

Esiste solo lui che mi sta accanto

E mi perdonerà se non mi sveglierò

Da questo sogno che non è stato inganno

Senza più orgoglio, senza più affanno

Ci abbandoniamo al mondo senza nessun rimpianto

Non vado a fondo se sono insieme a te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.

La senti e già lo sai che brucia dentro

L’amore che mi dai è quello che vorrei.

​La cover

Nella serata del 4 marzo Orietta Berti si esibirà con Le Deva sulle note di Io che amo solo te di Sergio Endrigo.

il disco

Titolo: La mia vita è un film

Data di uscita: 5 marzo

Etichetta: Gapp Music

Formati in uscita: Cd

Tracklist:

video intervista pre sanremo​

video intervista da sanremo

