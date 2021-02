Sanremo 2021 Noemi Glicine. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Noemi a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per Noemi quella del 2021 è la sesta partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

2010 – Per tutta la vita (finalista)

2012 – Sono solo parole (3°)

2014 – Bagnati dal sole (5°) + Un uomo è un albero (non finalista)

2016 – La borsa di una donna (8°)

2018 – Non smettere mai di cercarmi (14°)

Noemi Glicine Significato della canzone

“È una canzone che amo molto perchè ci vedo dentro una riscoperta importante e mi piace molto il modo in cui ho lavorato su questo pezzo partendo da me e dalle mie emozioni. Spero che vi piaccia.

La sonorità del brano è molto personale, molto mia. Io ho cercato di recuperare e riscoprire anche sei suoni che mi piacciono molto, ma che finora non ho mai inserito nei miei dischi.

Secondo me c’è un bel mix tra l’analogico e il digitale. Quello che si crea è una dimensione unica che è la mia.”

testo della canzone

Testo: Tattroli, Ginevra Lubrano – Musica: Dario Faini, Ginevra Lubrano, Francesco Fugazza

Edizioni: Universal Music Publishing Ricordi – Tulipani Peermusic Italy

Mi dici che

Che non funziona più

Siamo soli adesso noi

Sopra a un pianeta blu

E quando arriva sera

Invadi la mia sfera

Non è la primavera

Che non sento da un po’

Non sento da un po’

I brividi sulla mia pelle

Il tuo nome fra le stelle

Sembra ieri, sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me

Ricordo ancora quella sera

Guardavamo le

Le code delle navi

Dalla spiaggia sparire

Vedi che sono qui che tremo

Parla parla parla

Parla con me

Ma forse ho solo dato

Tutto per scontato e

E mi ripeto che scema

A non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte

Scommetto che

Ora non prendi più

L’abitudine di far sempre

Come vuoi tu

E quando arriva sera

Mi manca l’atmosfera

Non è la primavera…

Sembra ieri, sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me

Ricordo ancora quella sera

Guardavamo le

Le code delle navi

Dalla spiaggia sparire

Vedi che sono qui che tremo

Parla parla parla

Parla con me

Ma forse ho solo dato

Tutto per scontato e

E mi ripeto che scema

A non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte

Dietro di noi vedo giorni

Speri su treni infiniti

Forse è solo che mi manca parte

Di un passato lontano come Marte

Tu cosa dirai vedendomi arrivare

Quando ti raggiungerò…

Ricordo ancora quella sera

Guardavamo le

Le code delle navi

Dalla spiaggia sparire

Vedi che sono qui che tremo

Parla parla parla

Parla con me

Ma forse ho solo dato

Tutto per scontato e

E mi ripeto che scema

A non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte

Ora che non posso più tornare

A quando ero bambina ed ero salva

Da ogni male,

E da te, da te, da te

​La cover

Nella serata del 4 marzo Noemi si esibirà con Neffa sulle note di Prima di andare via dello stesso autore.

Il disco

Titolo: Metamorfosi

Data di uscita: 5 marzo

Etichetta: Sony Music

Formati in uscita: Cd

Tracklist:

