Sanremo 2021 Malika Ayane Ti piaci così. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Malika Ayane a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per Malika Ayane quella del 2021 è la quintapartecipazione in gara al Festival di Sanremo.

2009 – Come foglie (finalista Proposte 2009)

2010 – Ricomincio da qui (finalista)

2013 – E se poi (4°) + Niente (non finalista)

2015 – Adesso e qui (nostalgico presente) (3°)

Significato della canzone

“La mia canzone più che raccontare cerca di descrivere la sensazione che si prova quando ci si ritrova, ci si rivede e si sente un gran bisogno di esprimersi in qualunque forse. Semplicemente vivere e non esistere.

Non so ancora bene che sonorità avrà la canzone. La sto provando a suonare in più modi possibili, in modo che la sensazione possa arrivare con efficacia.

Questo Festival è il primo incontro pubblico dopo un momento difficile. L’essere umano che affronta questa cosa si trova con un po’ di smarrimento, ma lo stato d’animo principale con cui mi muoverò è lo stupore. Voglio riprendere ogni cosa che prima si dava per scontata.”

testo della canzone

Testo: Malika Ayane, Pacifico – Musica: Malika Ayane, Alessandra Flora, Rocco Rampino

Edizioni: Sugarmusic – MZ Management – Congorock – Edizioni Curci – Off Limits – Cock an ear Productions – Ultra Empire Music

Non è mai tardi

Non è mai detto

Che tutto sia fermo

Immobile

Già scritto

Forse c’è una possibilità

Che desideri

E puoi scegliere

Ti fa muovere

Senza spingere

E ti pia

E ti pia

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che cedi

Come lo sguardo al fulmine

Non c’è intuizione

Senza scintilla

Perderti senza chiedere ti assomiglia

Non è spocchia ma necessità

Di sorprenderti

Di decidere

Cosa prendere e quando smettere

E ti pia

E ti pia

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Com’era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che tremi

A che serve resistere

Ti desideri e vuoi scegliere

Cosa muovere quando spingere

E ti pia

E ti pia

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo vedi che tremi

Non ha senso resistere

​La cover

Nella serata del 4 marzo Malika Ayane si esibirà sulle note di Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli.

Il disco

video intervista pre sanremo​

video intervista da sanremo

