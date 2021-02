Sanremo 2021 LoStato Sociale Combat Pop. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di LoStato Sociale a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per LoStato Sociale quella del 2021 è la seconda partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

2018 – Una vita in vacanza (2°)

LO STATO SOCIALE COMBAT POP Significato della canzone

“Il brano parla della necessità di abbattere le regole. Sarà un pezzo rock, ma anche kombat, ma anche pop. Sarà una canzone totale.

A Sanremo 2021 ci approcciamo come… cacciatori di fagiani! Speriamo che sia la prima grande festa, visto che è un anno che non si può suonare…”

testo della canzone

Testo e musica: Alberto Cazzola, Francesco Draicchio, Jacopo Ettorre, Ludovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto, Matteo Romagnoli

Edizioni: Garrincha Edizioni Musicali – BKM Production – Sony Music Publishing

Questo è combat pop!

O era combat rock?

Erano i Clash lo so,

Ma che stile!

Metti il vestito buono,

Sorrisi e strette di mano,

Che non è niente male

Questo funerale.

Credevi fosse amore

E invece era un coglione,

sbaglia anche il migliore,

ma con stile!

Questo è combat pop,

mica rock’n’roll.

Nella vita si può

Anche dire di no,

Alle canzoni d’amore,

alle lezioni di stile,

Alle hit del mese,

alle buone maniere….

Ma… Ma che senso ha?

Volere sempre troppo,

pagare tutto il doppio

e godere la metà?

Ma che senso ha

Vestirsi da rockstar,

Fare canzoni pop

Per vendere pubblicità?

Che bravo cantautore

Con tutto questo dolore…

No ella sta canzone eh,

Ma che sfiga!

Il tatuaggio sul collo

Ce l’ha anche mio nonno

E le elezioni di Maggio

Le vince il solito gonzo!

Questo è combat pop,

mica rock’n’roll.

Nella vita si può

Anche dire di no,

Alle canzoni d’amore,

alle lezioni di stile,

Alle hit del mese,

alle buone maniere….

Ma… Ma che senso ha?

Volere sempre troppo,

pagare tutto il doppio

e godere la metà?

Ma che senso ha

Vestirsi da rockstar,

Fare canzoni pop

Per vendere pubblicità?

Non c’è più il punk

Per dire quanto sei fuori

O il rock per litigare

Con i tuoi genitori,

La canzone impegnata,

Sì ma niente di serio,

Ormai solo Amadeus

Ha un profilo di coppia.

A canzoni non si fanno rivoluzioni

Ma nemmeno un venerdì di protesta,

La moda passa, lo stile resta

Fidati, l’ha detto una stilista.

Ma… Ma che senso ha?

Volere sempre troppo,

pagare tutto il doppio

e godere la metà?

Ma che senso ha

Vestirsi da rockstar,

Fare canzoni pop

Per vendere pubblicità?

​La cover

Nella serata del 4 marzo Lo Stato Sociale si esibiranno con Sergio Rubini ed i lavoratori dello spettacolo sulle note di Non è per sempre degli Afterhours.

Il disco

video intervista pre sanremo​

video intervista da sanremo

IN ARRIVO