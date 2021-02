Sanremo 2021 Gio Evan Arnica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Gio Evan a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per Gio Evan quella del 2021 è la prima partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

GIO EVAN ARNICA Significato della canzone

“Arnica è una pianta perenne nonostante le sue ossature fragili e si trasforma. La sua metamorfosi è una crema, una pomata che va ad alleviare gli urti del mondo. Arnica è una canzone che ho usato come pomata e sono andato lì ad alleviare dove il mondo ha sbattuto contro me

Sarà una poesia. Sono più scrittore che cantautore. Vengo dagli alfabeti prima, dai silenzi. Tutto quello che canto è un dono che viene da una poesia troppo scodinzolante.”

testo della canzone

Testo: Giovanni Giancaspro (Gio Evan) – Musica: Giovanni Giancaspro, Francesco Catitti

Edizioni: Giallo Ocra – Starpoint International – Universal Music Publishing Ricordi

E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione

Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone

E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri

Che poi ritorna a pezzi curarsi con i cocktail e fare mezzanotte

E non risolvere mai niente

Cerco un amico per un buon tramonto insieme

Voglio arrivare all’alba e dire dai di nuovo

E voglio farmi scivolare il mondo addosso

E non scivolare sempre io

E volo con la testa tra le nuvole

Ma vedessi il cuore quanto va più in alto

E non voglio dimenticare niente

Però fa male ricordarsi tutto quanto

Le corse lungomare, nuotare fino a non toccare

L’ansia di non fare in tempo coi regali di Natale

Lo sguardo di mia madre, quando pensavo che questa volta non ce la potessi fare

Le partite sulla strada, fare i pali con la maglia

Restare accanto a chi non ce l’ha fatta,

le prime cicatrici, gli amori mai finiti

Le nottate a casa soli o ubriachi con gli amici

Per poi dire cosa, quanto ha fatto male

Eppure non riesco a rinunciare

Per poi dire cosa, quanto ha fatto male

Eppure lo voglio rifare

E portami una primavera prima che appassisca

Davanti all’estate di tutti

Così esile che la tormenta

Mi confonde con un panno steso al vento

E cerco un posto dove poter fare il debole

Amici buoni per smezzare una tempesta

Ché l’amore si scopre solo in mezzo al temporale

Ammiro i vostri punti fermi ma ho bisogno di viaggiare

E volo con la testa tra le nuvole

Ma vedessi il cuore quanto va più in alto

E non voglio dimenticare niente

Però fa male ricordarsi tutto quanto.

​La cover

Nella serata del 4 marzo Gio Evan si esibirà con i finalisti di The Voice Senior sulle note di Gli anni degli 883.

Il disco

Titolo: Mareducato

Data di uscita: 12 marzo

Etichetta: Polydor / Universal Music

Formati in uscita: Cd, vinile, vinile autografato a edizione limitato (esclusiva Amazon)

Mareducato si può definire un vero e proprio concept album, realizzato in due parti. Nella prima parte ci sono dieci canzoni che rappresentano le tappe di un viaggio immaginario dalla riva al profondo del mare, dove ogni fase è uno stato d’animo, conoscenza di se stessi e dei propri limiti. Nella seconda parte Gio dà spazio all’arte poetica recitando dieci poesie inedite accompagnate dalla musica.

video intervista pre sanremo​

video intervista da sanremo

