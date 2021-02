Sanremo 2021 Fedez e Francesca Michielin Chiami per nome. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione della coppia a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per Fedez quella del 2021 è la prima partecipazione in gara al Festival di Sanremo. Francesca ha invece partecipato nel 2016 con Nessun grado di separazione arrivando seconda.

SIGNIFICATO DELLA CANZONE

“È una canzone che parla di rapporti umani, la prendo molto larga in realtà… diciamo le vicissitudini che si portano dietro le relazioni e i rapporti umani.

Un brano dalle sonorità super fresche, un’evoluzione, anche rispetto a quello che abbiamo fatto in passato. È una cosa comunque nuova rispetto a quello che abbiamo fatto… non vi diciamo di più… se non che si tratta di pop comunque… un mare del pop!“

TESTO DELLA CANZONE

Testo: Federico Lucia (Fedez), Francesca Michielin, Jacopo Matteo Luca D’Amico, Davide Simonetta, Alessandro Raina, Alessandro Mahmoud – Musica: Davide Simonetta, Alessandro Raina, Alessandro Mahmoud

Edizioni: Universal Music Publishing Ricordi – Music Union – Eclectic Music Group – Sony Music Publishing – Giada Mesi – ZDF

Oggi ho una maglia che non mi dona

Corro nel parco della mia zona

Ma vorrei dirti non ho paura

Vivere un sogno porta fortuna

La tua rabbia non vince

Certi inizi non si meritano nemmeno una fine

Ma la tua bocca mi convince

Un bacio alla volta

Come sassi contro le vetrine

Le mie scuse erano mille, mille

E nel cuore sento, spille spille

Prova a toglierle tu baby

Tu baby

Chiamami per nome

Solo quando avrò

Perso le parole

So che in fondo ti ho stupito arrivando qui da sola

Restando in piedi con un nodo alla gola

Chiamami per nome

Perché in fondo qui sull’erba siamo mille, mille

Sento tutto sulla pelle, pelle

Ma vedo solo te baby

Te baby

In ascensore spreco un segno della croce e quindi?

So bene come dare il peggio non darmi consigli

Cerco un veleno che non mi scenda mai

Ho un angelo custode sadico

Trovo una scusa ma che cosa cambierà?

La grande storia banale

Prima prosciughiamo il mare

E poi versiamo lacrime

Per poterlo ricolmare

Le promesse erano mille mille

Ma nel cuore sento spille spille

Prova a toglierle tu baby tu baby

Chiamami per nome

Solo quando avrò

Perso le parole

So che in fondo ti ho stupito venendo qui da solo

Guidando al buio piango come uno scemo

Chiamami per nome

Perché in fondo qui sull’erba siamo mille mille

Sento tutto sulla pelle, pelle

Ma vedo solo te baby

Te baby

Mi sembra di morire quando parli di me in un modo che odio

Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono

Sotto questo temporale

Piove sulla cattedrale

Rinunceremo all’oro

Scambiandolo per pane

Chiamami per nome

Solo quando avrò

Perso le parole

So che in fondo

Ci ha stupiti finire qui da soli in questo posto

Ma se poi non mi trovi

Chiamami per nome

Perché in fondo qui sull’erba siamo mille, mille

Sento tutto sulla pelle, pelle

Ma vedo solo te baby

Te baby

Le promesse sono mille mille

Ma non serve siano mille

Ora che ho solo te baby

Te baby

LA COVER

Nella serata del 4 marzo Fedez e Francesca Michielin si esibiranno in un medley di Del Verde di Calcutta e Le cose che abbiamo in comune di Daniele Silvestri.

IL DISCO

FEDEZ

Non sono ancora state fornite informazioni.

FRANCESCA MICHIELIN



Titolo: FEAT (Fuori dagli spazi)

Data di uscita: 5 marzo

Etichetta: Sony Music Italia

Formati in uscita: Cd, doppio vinile, doppio vinile autografato.

Ristampa del progetto Feat (Stato di natura) uscito a inizio 2020 per la Michielin. La cover del disco è realizzata da Corrado “Mecna” Grilli.





VIDEO INTERVISTA DA SANREMO

IN ARRIVO