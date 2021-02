Sanremo 2021 Extraliscio feat. Davide Toffoli Bianca luce nera. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione degli Extraliscio a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Sia per gli Extraliscio che per Davide Toffolo quella del 2021 è la prima partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

SIGNIFICATO DELLA CANZONE

“Siamo un gruppo punk da balera e siamo a Sanremo con Bianca luce nera, una canzone che parla dei contrari, dei rovesciamenti, delle rotazioni e di tutto quello che un giorno trovi così e il giorno dopo è cosà.

Il brano ha una sonorità che batte, batte forte, poi a un certo punto si accendono le luci. Le luci cominciano a pulsare e… Davide farà aprire la balera e dialogherà con un clarinetto in Do.”

TESTO DELLA CANZONE

Testo: Pacifico, Mirco Mariani – Musica: Mirco Mariani

Edizioni: Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi – Edizioni Curci

Bianca

Come la neve

Nera

Come l’inverno

Mi agito se non ti sento

Divento aceto che ero vino

Strano il mio sentimento

Che mi fa male e mi tiene vivo

Ora che mi leggi la mano

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un posto lontano

Noi che camminiamo vicino

Lì dove nessuno ci vede

E nessuno sa chi siamo

Senza te

Senza te io morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Bianca

Di porcellana

Nera

Ossidiana

Mi curi medicamentosa

Mi pungi come ragno ortica

Stringi forte la calamita

Se voglio andare mi prendi ancora

Ora che conosci le carte

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un treno che parte

Noi che ci sediamo vicino

E nessuno ci conosce

E non importa dove andiamo

Senza te

Io da solo qui morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Fonte miracolosa

Piantagione velenosa

Ti ho cercato in ogni cosa

E ti ho trovato e ti cerco ancora

Senza te

Io da solo qui morirei

Ho deciso di camminare

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera

LA COVER

Nella serata del 4 marzo gli Extraliscio si esibiranno con Peter Pichler sulle note di un Medley Rosamunda di Gabriella Ferri.

IL DISCO

Titolo: È bello perdersi

Data di uscita: 5 marzo

Etichetta: Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music Italy

Formati in uscita: doppio Cd

L’album di inediti degli Extraliscio, un doppio disco diviso in due parti: È bello perdersi e Si ballerà finché entra la luce dell’alba.







VIDEO INTERVISTA DA SANREMO

IN ARRIVO