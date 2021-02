Sanremo 2021 Ermal Meta Un milione di cose da dirti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Ermal Meta a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per Ermal quella del 2021 è la quarta partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

2016 Odio le favole (3a tra le Nuove proposte)

2017 Vietato morire (3a)

2018 Non mi avete fatto niente con Fabrizio Moro (1a)

SIGNIFICATO DELLA CANZONE

“La canzone che porto al Festival è una canzone d’amore. Adesso raccontare di cosa parla una canzone è molto difficile. È una semplicissima canzone d’amore. Le sonorità del brano non sono particolarmente definite, è una canzone molto rarefatta, quindi non saprei cosa dire… poi la musica è fatta per le orecchie non per le parole.“

TESTO DELLA CANZONE

Testo: Ermal Meta – Musica: Ermal Meta, Roberto Cardelli

Edizioni: Tetoyoshi Music Italia – Tadi & Bali Music Publishing

Senza nome io, senza nome tu

E parlare finché un nome non ci serve più

Senza fretta io, senza fretta tu

Ci sfioriamo delicatamente

Per capirci un po’ di più

Siamo come due stelle scampate al mattino

Se mi resti vicino non ci spegne nessuno

Avrai il mio cuore a sonagli

Per i tuoi occhi a fanale

Ti ho presa sulle spalle

E ti ho sentita volare

Con le mani nel fango

Per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Il tuo viaggio io, la mia stazione tu

E scoprire che volersi bene

È più difficile che amarsi un po’ di più

È la mia mano che stringi, niente paura

E se non riesco ad alzarti starò con te per terra

Avrai il mio cuore sonagli per i tuoi occhi a fanale

Ce li faremo bastare

Ce li faremo bastare

Con le mani nel fango

Per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ho un milione di cose da dirti

Solo un milione di cose da dirti

Ti do il mio cuore a sognali per i tuoi occhi a fanale

E senza dirlo a nessuno

Impareremo a volare

Tu mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Cuore a sonagli io

Occhi a fanale tu

LA COVER

Nella serata del 4 marzo Ermal Meta si esibirà con Napoli Mandolin Orchestra sulle note di Caruso di Lucio Dalla.

IL DISCO

Titolo: Tribù urbana

Data di uscita: 12 marzo

Etichetta: Mescal

Formati in uscita: Cd, vinile, vinile autografato (esclusiva Amazon)

Tracklist:

Uno Stelle cadenti Un milione di cose da dirti Il Destino universale Nina e Sara No satisfaction Non bastano le mani Un altro sole Gli invisibili Vita da fenomeni Un po’ di pace

VIDEO INTERVISTA PRE SANREMO

VIDEO INTERVISTA DA SANREMO

