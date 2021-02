Sanremo 2021 Coma_Cose Fiamme negli occhi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione dei Coma_Cose a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per Coma_Cose quella del 2021 è la prima partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

SIGNIFICATO DELLA CANZONE

“La canzone parla della nostra storia fatta di alti, bassi, di difficoltà, ma anche di momenti importanti come questo.

A Sanremo ci stiamo approcciando con un po’ di sana scaramanzia e stiamo molto con i piedi per terra. Ci teniamo ad affermare che siamo una coppia nella vita e nel lavoro e ci piace questa idea.

Vogliamo trasmettere l’idea che due persone si possono unire e fare qualcosa di bello insieme. Un progetto che ora è qua e chissà dove andrà a finire.

‘Fiamme negli occhi’ ha una sonorità da viaggio in macchina. C’è dentro un po’ di tutto. È partita con la chitarra acustica sul divano. Ha quel mood da canzone da spiaggia, ma il vestito porta in tante altre cose, che fanno parte del nostro background. C’è l’elettronica, ci sono sonorità vintage, tutto insieme. Siamo contenti perchè è una fotografia di quello che facciamo.”

TESTO DELLA CANZONE

Testo: Fausto Zanardelli, Francesca Mesiano – Musica: Fausto Zanardelli, Fabio Dalè, Carlo Frigerio

Edizioni: Warner Chappell Music Italiana – Sony Publishing – Asian Fake

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

E ondeggio come fa una foglia

Anzi come la California

Metà sono una donna forte

Decisa come il vino buono

Metà una venere di Milo

Che prova ad abbracciare un uomo

E anche se qui c’è troppa gente

Io me ne fotto degli altri

E te lo dico ugualmente

Resta qui ancora un minuto,

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci.

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

Galleggio in una vasca piena

Di risentimento

E tu sei il tostapane che ci cade dentro

Grattugio le tue lacrime

Ci salerò la pasta

Ti mangio la malinconia

Così magari poi ti passa

Mentre ondeggi come fa una foglia

Anzi come la California

Resta qui ancora un minuto,

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci.

Resta qui e bruciami piano

Come il basilico al sole

Sopra un balcone italiano

Che non sa come mi riduci

Ha le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi senti.

LA COVER

Nella serata del 4 marzo i Coma_Cose si esibirà con Alberto Radius e Mamakass sulle note di Il mio canto libero di Lucio Battisti.

IL DISCO

Titolo: Nostralgia

Data di uscita: 16 aprile

Etichetta: Asian Fake / Sony Music Italy

Formati in uscita: Cd





VIDEO INTERVISTA PRE SANREMO

VIDEO INTERVISTA DA SANREMO

IN ARRIVO