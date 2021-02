Sanremo 2021 Bugo E invece si. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Bugo a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per Bugo quella del 2021 è la seconda partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

2020 Sincero (squalificato)

SIGNIFICATO DELLA CANZONE

“La canzone che porto a Sanremo si intitola ‘E invece si’, ed è un brano a cui tengo tanto, così come quello dello scorso Festival. Ha un taglio molto classico, nel senso che rientra nel genere Musica Leggera Italiana.”

TESTO DELLA CANZONE

Testo: Cristian Bugatti (Bugo), Andrea Bonomo – Musica: Cristian Bugatti (Bugo), Andrea Bonomo, Simone Bertolotti

Edizioni: Edizioni Curci – Tetoyoshi Music Italia

Le metropolitane vanno molto veloci

I giornali gratis

La radio

Le voci

Bella la campagna ma mi rende un po’ triste

Vorrei comprare un disco ma non ho il giradischi

Vorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischi

Il superfluo è a volte più importante

Scriverò il nostro nome sui portoni

Anche se mi dici

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

E’ meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto

Vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto

Chiamare mio papà per dirgli che sto bene

Scriverò le risposte sulla mano

Anche se mi dici

Cristian sveglia, perdi il treno

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

E’ meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E tu gridami addosso

Che va bene lo stesso

E tu gridami addosso

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che Ringo Starr è il mio miglior amico

Che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto

Si dice così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E invece sì

LA COVER

Nella serata del 4 marzo Bugo si esibirà con i Pinguini Tattici Nucleari sulle note di Un’avventura di Lucio Battisti.

IL DISCO

Titolo: Bugatti Cristian

Data di uscita: 5 marzo

Etichetta: Mescal / Sony Music Italy

Formati in uscita: doppio Cd

Un disco che non può essere considerato un semplice repack di Cristian Bugatti, visto che conterrà 5 brani inediti. Tra questi E Invece Sì, il pezzo che presenterà al prossimo Festival di Sanremo.

VIDEO INTERVISTA PRE SANREMO

VIDEO INTERVISTA DA SANREMO

