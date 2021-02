Sanremo 2021 Arisa Potevi fare di più. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Arisa a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per Arisa quella del 2021 è la settima partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

2009 Sincerità (1a Nuove proposte)

2010 Malamorenò (9a)

2012 La Notte (2a)

2014 Controvento (1a)

2016 Guardando il cielo (10a)

2019 Mi sento bene (8a)

“E’ una storia di libertà, di grande sofferenza, ma anche di gioia e di consapevolezza. Non vedo l’ora di farvela ascoltare veramente.

Ha delle sonorità un po’ classiche, anni 90/2000. Se dovessi paragonarla a qualcosa, la paragonerei ai tempi di Whitney Houston, Mariah Carey e ai brani soft di Michael Jackson.”

Testo e musica: Gigi D’Alessio

Edizioni: Soundreef – Proprietà dell’autore

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante

Cosa ci importa di quello che può dire la gente

L’abbiamo fatto oramai, non so più quante volte, te lo ricordi anche tu

Ci sono troppi rancori che ci fanno star male

Mi sono messa in disparte, sola con il mio dolore

Dove c’era dell’acqua oggi solo vapore, potevamo fare di più

A che serve cercare se non vuoi più trovare

A che serve volare se puoi solo cadere

A che serve dormire se non hai da sognare

Nella notte il silenzio fa troppo rumore

A che serve una rosa quando è piena di spine

Torno a casa e fa festa solamente il mio cane

Ora i nostri percorsi sono pieni di mine

Sto annegando ma tu non mi tendi la mano

A che serve un cammino senza avere una meta

Dare colpa al destino che ci taglia la strada

Non importa se sono vestita o son nuda

Se da sopra il divano più niente ti schioda

A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi

Ero dentro ai tuoi occhi ma tu non lo ricordi

Noi di spalle nel letto, più soli e bugiardi

Ti addormenti vicino e ti svegli lontano

Mi mancheranno i sorrisi, che da un po’ non vedevo

Ti chiamerò qualche volta senza avere un motivo

Racconterò a chi mi chiede, che sto bene da sola

Questo farai anche tu

Cancellerò foto e video dal mio cellulare

Solo per non vederti né sentirti parlare

Ne avrò piena la testa, spazio sulla memoria

E chissà quanto tempo io ti amerò ancora

A che serve una rosa quando è piena di spine

Torno a casa e fa festa solamente il mio cane

Ora i nostri percorsi sono pieni di mine

Sto annegando ma tu non mi tendi la mano

A che serve un cammino senza avere una meta

Dare colpa al destino che ci taglia la strada

Non importa se sono vestita o son nuda

Se da sopra il divano più niente ti schioda

A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi

Ero dentro ai tuoi occhi ma tu non lo ricordi

Noi di spalle nel letto, più soli e bugiardi

Ti addormenti vicino e ti svegli lontano

A che serve morire se ogni giorno mi uccidi

Dallo specchio ti vedo, mentre piango tu ridi

Tutto quello che è stato oramai non ci credi

Potevi fare di più