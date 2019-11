Sanremo Giovani 2019 Nico Arezzo Volo testo.

Dopo aver partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani dello scorso anno qualificandosi nei 60 con il brano Gorilla, quest’anno Nico Arezzo torna con Volo ed entra nella rosa dei 20 semifinalisti.

Potete ascoltare qui il brano e leggere a seguire il testo della canzone.

Nico arezzo Volo testo

Ho spento la notte come una candela

una voce, un silenzio, la bocca, le mani

cercavano lente le cose da fare

valige ingombranti, enormi borsoni

Ho stretto la notte piegando maglioni

e avevo paura che tu mi sentissi

avevo paura che tu ti svegliassi

avevo paura

E adesso mi guardi

mi tieni negli occhi e vorrei

vorrei dirti ancora

rimani

Volo, io volo via

chiudi gli occhi un secondo

ma lasciami andare via

c’è un fuoco la fuori che riesco a sentire

un mondo che brucia oltre questo balcone

solo io volo via

E io voglio partire scappare

finire sotto un cielo diverso

in un tempo scomparso

amare una donna

sul vagone di un treno

sparire in mezzo ad una lingua che non riesco a parlare

in ginocchio pregare dentro chiese mai viste

saltando, ballare le note di un altro colore

scoprire un odore all’altro capo del mondo

E poi piangere

piangere perché casa è lontana

piangere

e vorrei

vorrei dirti ancora

a domani

Volo, io volo via

chiudi gli occhi un secondo

ma lasciami andare via

c’è un fuoco la fuori che riesco a sentire

un mondo che brucia oltre questo balcone

solo io volo via

Voglio solo un tempo che sia mio

una città dove abitare

e un’altra in cui tornare

e adesso devo partire

davvero, davvero

Volo io volo via

chiudi gli occhi un secondo

ma lasciami andare via

c’è un fuoco la fuori che riesco a sentire

un mondo che brucia oltre questo balcone

solo io volo via

Mi fermo un secondo

respiro e li sento i tuoi occhi

svanire nel vento