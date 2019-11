Leo Gassman Va bene così testo.

Leo Gassmann dopo l’avventura a X Factor si è classificato tra i 20 finalisti di Sanremo giovani 2019 con il brano Va bene così.

A seguire il testo mentre qui potete ascoltare il brano.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi

l’ultimo in una finale di artisti

crollare così tante volte per poi svegliarsi

di notte

svegliarsi in un mare di lacrime

abitato dalle peggiori delle anime

che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato

Ma tu sei così

e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare

per ciò che non sai dare

perché per me tu lo sai vai bene così

perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore, ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Solo tu sai quanto fa male

arrivare così in alto per poi scivolare

crollare così tante volte per poi svegliarsi

di notte

svegliarsi per le mille domande

alle quali risposta non hai

che portano solo più in basso

ogni tuo singolo passo

Ma tu sei così

e non ti devi arrabbiare

per ciò che non sai fare

per ciò che non sai dare

perché per me tu lo sai vai bene così

perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore, ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Che la vita è la fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non importa dei tuoi errori

E crollare fa male

ma ritorna a sognare

che un artista è un bambino

che non vuole mollare

non bisogna affogare

in ciò che non sai fare

che vai bene così

perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore, ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Solo tu sai quanto fa male

arrivare così in alto per poi scivolare

crollare così tante volte per poi svegliarsi

di notte

svegliarsi per le mille domande

alle quali risposta non hai

che portano solo più in basso

ogni tuo singolo passo

Che la vita è la fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non importa dei tuoi errori

E crollare fa male

ma ritorna a sognare

che un artista è un bambino

che non vuole mollare

non bisogna affogare

in ciò che non sai fare

che vai bene così