Sanremo Giovani 2019 Federica Abbate I sogni prima di dormire testo.

Dopo aver sfiorato lo scorso anno il palco dell’Ariston con Finalmente, la cantautrice (e autrice) torna a presentarsi con questo brano.

Qui trovate l’audio della canzone e a seguire il testo.

FEDERICA ABBATE I SOGNI PRIMA DI DORMIRE TESTO

Sabato sera e non ho voglia di uscire

anche se ieri ho detto portami a ballare

mi dicono di mettere i tacchi alti

ma io non ci so camminare

di vestirmi un po’ meglio

e di lasciarmi un po’ andare

Sabato sera e non ho voglia di bere

anche se dicono tutti che non mi fa bene

restare chiusa in casa a guardare le serie

o quei programmi stupidi che danno alla Tv

ed io che ti amavo così tanto

prima di non amarti più

io che ti amavo così tanto

C’è qualcuno che ti dice cosa fare e dire

dimentico sempre qualcosa prima di partire

e restavamo ad abbracciarci dietro sul sedile

scelgo sempre i sogni prima di dormire

scelgo sempre i sogni prima di dormire

scelgo sempre i sogni prima di dormire

almeno questo mai nessuno me lo può impedire

scelgo sempre i sogni prima di dormire

Ci mettiamo i vestiti al contrario perché

ci piacciono le cose sbagliate

e ci viene da sempre così naturale

come allacciarci le scarpe

ti senti in dovere, ti senti in difetto

ti alzi anche se vorresti restare nel letto

C’è qualcuno che ti dice cosa fare e dire

dimentico sempre qualcosa prima di partire

e restavamo ad abbracciarci dietro sul sedile

scelgo sempre i sogni prima di dormire

scelgo sempre i sogni prima di dormire

scelgo sempre i sogni prima di dormire

almeno questo mai nessuno me lo può impedire

scelgo sempre i sogni prima di dormire

Non mi chiami più amore

ma mi chiami per nome

io rispondo solo per educazione

non mi chiami più amore

ma mi chiami per nome

io rispondo solo

per educazione

Ma almeno questo mai nessuno me lo può impedire

scelgo sempre i sogni prima di dormire