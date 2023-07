Ligabue in concerto a San Siro: recensione e scaletta. A sorpresa live un pezzo dal nuovo disco Dedicato a noi

Ligabue è tornato il 5 luglio sul palco dello stadio San Siro a Milano per la prima di due attesissime date estive negli stadi con le quali ha voluto scaldare il suo pubblico di fedelissimi nell’attesa dell’uscita del suo nuovo studio album, Dedicato a noi, in uscita il prossimo 22 settembre. C’eravamo anche noi di All Music Italia, ecco com’è andata.

La recensione del concerto di Ligabue a San Siro

Luciano Ligabue è salito sul palco del suo 13° San Siro alle 21:15, dicendo che il 13 è un numero che in qualche modo per lui ha un valore importante, nonostante sia noto che per la tradizione popolare porti sfortuna. Non ci è sembrato in alcun modo, in ogni caso, che ci fossero le premesse per una serata sventurata, tutt’altro (pure i nuvoloni che poco prima del live avevano portato qualche goccia di pioggia su Milano si erano rapidamente diradati…).

L’artista ha dato il via allo show senza troppi fronzoli, nessuna presentazione, nessun visual. Sul palco c’è stato da subito spazio solo per lui e la sua chitarra, per il resto la scenografia di questi due stadi (il prossimo sarà l’Olimpico) è spoglia, eccezion fatta per tre enormi maxischermi, di cui uno per le suggestive immagini alle sue spalle (notevole il messaggio sociale di Il sale della terra). L’intro del live è dunque piuttosto spoglio, ma regala un colpo d’occhio clamoroso: c’è un’unica luce puntata su Ligabue che sale sul palco, imbracciando il suo fidato strumenti. Sugli schermi laterali, all’interno di cornici bianche, appare così l’immagine in bianco e nero di Ligabue che inizia ad eseguire il primo brano in setlist (Sogni di rock ‘n roll) in versione acustica, chitarra e voce. A metà del brano, i musicisti salgono sul palco e iniziano a suonare insieme a lui, mentre un’esplosione di luci illumina tutto il palco. E lo show vero e proprio, quello travolgente, emozionante, energico, da cantare a squarciagola finalmente parte per la gioia dei migliaia di fan,

La scaletta del live è impeccabile e spazia in 30 anni di onorata carriera tanto per la gioia dei fan d’antan, quelli che seguono il cantante fin dagli esordi, come per chi ha iniziato quasi per caso a canticchiare le storie dei poveri diavoli protagonist del concept album Made in Italy. Molto interessante, tra l’altro, la scelta del “Liga” di fare una sorpresa speciale a tutti i suoi aficionados più fedeli: per l’occasione, Ligabue ha voluto regalare ai presenti una nuova anticipazione del suo nuovo disco in arrivo a settembre, ovvero Così come sei. Buona la prima, verebbe da dire, sembra infatti che il pubblico abbia apprezzato e pure parecchio.

Prossima tappa Roma, e chissà che nella Capitale il cantante non decida di regalarci qualche altra chicca da Dedicato a noi. O chissà, magari anche qualche ospite, del quale in effetti a San Siro un po’ abbiamo sentito la mancanza. A Roma, per il resto, rivedremo ovviamente ancora una volta on stage insieme a lui anche l’immancabile band composta dai fidati Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso)

Qui sotto la scaletta completa del concerto.di Ligabue del 6 luglio al Meazza.

Scaletta Ligabue San Siro 6 luglio 2023

Sogni di vita Rock n Roll

Questa è la mia vita

I ragazzi sono in giro

Riderai

Piccola stella senza cielo

Salviamoci la pelle

Così come sei

Una vita da mediano

Eri bellissima

è venerdì non mi rompere i cogli*ni

Balliamo sul mondo

Per sempre

Il sale della terra

I duri hanno due cuori

Lettera a G

Libera nos a malo

Happy hour

Ti sento

Un colpo all’anima

Marlon Brando è sempre lui

Il peso della valigia

Si viene e si va

Tra palco e realtà

Certe Notti

Bis

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Urlando contro il cielo

Credits foto di copertina: Ufficio stampa Parole & Dintorni