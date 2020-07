Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 3 luglio

Radio date 3 luglio 2020.

Primo radio date di luglio e anche questa settimana non mancano di certo le novità musicali.

Anna Tatangelo propone il nuovo singolo Guapo feat. Geolier, elemento di spicco della nuova scena rap napoletana. Un brano in cui la cantante laziale continua il suo percorso nel mondo urban, già iniziato lo scorso anno con la nuova versione di Ragazza di Periferia con Achille Lauro.

Carl Brave torna con il singolo Fratellì (Island Records), racconto del dramma delle dipendenze e della tossicodipendenza. Il singolo anticipa l’uscita del nuovo album di cui ancora non è stata svelata la data di uscita.

Un singolo decisamente estivo per Emma Muscat nel radio date del 3 luglio. Per questa canzone, Sangria, si unisce al teen idol Asto per un mix tra raggaeton e ritmo latino. Sangria parla di una storia d’amore estiva con la musica che libera i sentimenti e le emozioni, in una calda serata che sembra non finire mai.

Fedez, sempre più diviso tra la sua identità social e il ruolo musicale, lancia l’ennesimo singolo in questa estate 2020 (leggi qui e qui oltre che qui) . Questa volta il brano si intitola Roses ed è una collaborazione con Dargen D’Amico. È il remix dell’omonimo brano del rapper statunitense Saint Jhn.

Amarena è il nuovo singolo di Frah Quintale, estratto dall’album Banzai Banzai (Lato blu) pubblicato il 26 giugno per Undamento. Una canzone dalle sonorità pop che dipinge immagini di vacanze italiane, da ballare e da cantare.

RADIO DATE 3 LUGLIO 2020

Terzo estratto dalla trilogia Verde Smeraldo (di prossima uscita) per Gianluca Grignani che torna all’ispirazione dei suoi esordi con il brano Non dirò il tuo nome, scritta pensando alla ragazza che aveva ispirato La mia storia tra le dita nel 1994.

È già disponibile sulle piattaforme digitali La Isla, il brano estivo di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, prodotto da Takagi & Ketra e in uscita per RCA/Island Records.

Pronti brano e videoclip per Mietta che, nel radio date del 3 luglio lancia Spritz Campari, “un brano volutamente leggero con la voglia di riuscire, per un attimo a non pensare a tutto ciò che abbiamo visto e sentito dall’inizio dell’anno.”.

Ana Mena, dopo il successo 2019 insieme a Fred De Palma, è protagonista del featuring con il brano di Rocco Hunt A un passo dalla luna che si ripromette di accompagnare i momenti migliori dell’estate appena iniziata.

