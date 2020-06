Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 19 giugno

Radio Date 19 giugno 2020.

Mancano pochi giorni all’inizio dell’estate e, nel radio date del 19 giugno, non ci facciamo mancare tante novità interessanti.

Quali?

Achille Lauro, Biondo, Chiara Galiazzo, Takagi & Ketra feat. Elodie, ma anche Irene Grandi, Marina Rei e il ritorno degli Sugarfree.

Biondo lancia Bali e Dubai, brano pop contemporaneo con sonorità fresche ed estive.

Bam Bam Twist è il pezzo estivo di Achille Lauro che riecheggia gli anni ’60.

Chiara Galiazzo lancia Non avevano ragione i Maya di Dario Faini e Alessandro Raina che anticipa l’uscita del suo nuovo album di inediti Bonsai (come fare le cose grandi in piccolo) in uscita il 3 luglio (Sony Music).

Irene Grandi torna nel radio date del 19 giugno con Devi volerti bene, una canzone che chiude il cerchio aperto con il brano Finalmente io proposto al Festival di Sanremo.

Gli autori, oltre alla stessa Grandi, sono Gaetano Curreri, Romitelli, Casini e Pulli.

Gli Sugarfree, durante il lockdown, hanno realizzato il singolo Niente è come prima che racconta delle criticità attuali, lancia un Sos e termina con un messaggio di speranza per il futuro. Il testo è stato scritto da Gatto Panceri su musica composta e arrangiata da Emiliano Patrik Legato.

Ciclone è il singolo dei produttori Takagi & Ketra in collaborazione con Elodie e gli artisti internazionali Mariah, Gipsy King e Nicolas Reyes & Tonino Baliardo.

Nella prossima pagina trovate la lista completa con i link ai nostri articoli di approfondimento.