Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 18 settembre

Radio date 18 settembre 2020.

L’estate è musicalmente alle spalle e, dopo i ritmi ballabili degli ultimi mesi, siamo pronti ad ascoltare i brani con cui i cantanti italiani sfidano l’autunno.

Si inizia subito con la colonna sonora della Serie TV di casa Neflix, Baby 3, con i brani di Achille Lauro Maleducata e Levante Vertigine feat. Altarboy.

Cesare Cremonini sceglie per l’autunno Ciao, brano estratto dalla raccolta Cremonini 2C2C the best of uscita lo scorso novembre 2019 e già certificata platino.

Federica Carta si rifà alle sonorità anni ’50 mischiate al rap nel suo nuovo brano Morositas in cui trasforma in musica la rabbia e la delusione per una storia d’amore finita.

Venerdì 18 settembre è il radio date anche per Renato Zero che lancia il primo singolo estratto dal triplo album di inediti Zerosettanta. Il brano in questione è L’angelo ferito.

Fuori venerdì anche Samuele Bersani e la sua Harakiri, in radio e su tutte le piattaforme musicali, primo estratto dal nuovo album Cinema Samuele in uscita il 2 ottobre per Sony Music.

Non è tutto! Nelle prossime pagine trovate la lista completa dei nuovi singoli in uscita con i link ai nostri articoli di approfondimento.