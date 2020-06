Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 12 giugno

Radio date 12 giugno 2020.

Un nuovo appuntamento con le novità musicali che ci riserva ogni settimana il radio date. Siete pronti a scoprirle?

Aria di tormentone in vista per la nuova hit dei Boomdabash e Alessandra Amoroso che, dopo il successo dell’estate 2019 Mambo Salentino, tornano nel travagliato 2020 con Karaoke.

Fedez annuncia l’uscita del suo nuovo singolo Bimbi per strada in cui il suo flow si muove sulla musica del successo mondiale anni ’90 di Robert Miles Children. Il nuovo brano segue la pubblicazione di Problemi con tutti (Giuda).

Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, nel radio date del 12 giugno sono presenti anche Le Vibrazioni con il nuovo singolo Per Fare l’Amore (Artist First).

Fuori già dal 10 giugno Elegante, il nuovo singolo di DrefGold feat. Sfera Ebbasta, estratto dall’album ELO uscito il 22 maggio. Il disco era stato anticipato dalla traccia Snitch e Impicci feat. FSK Satellite già certificata oro.

Sempre dal 10 giugno è disponibile Soldi dall’Inferno, il nuovo singolo di Big Fish e Jake La Furia, dopo l’annuncio a sorpresa fatto sui profili Instagram dei due artisti.

