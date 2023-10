Pagelle singoli del 5 ottobre: Angelina Mango, Mirkoeilcane ed Ex-Otago, chi ha lanciato il brano della settimana

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 5 ottobre a cura del critico musicale di All Music Italia, Fabio Fiume.

Settimana di uscite importanti, di artisti anche storici della nostra musica che piombano sul mercato alla nuova maniera, con un singolo estemporaneo. Non tutti la fanno franca però, qualcuno delude le aspettative di una storia troppo importante.

Qualche altro invece ritorna alla vecchia maniera e fa bene, se ne sentiva più che il bisogno la mancanza direi. Mentre la golden song della settimane spetta ad un volto ancora giovane della nostra musica, ma non di primo pelo, tornato con un pezzo interessantissimo che magari.. avrei proposto a Sanremo. Avrebbe fatto gran bella figura.

NOTA

Vi ricordiamo che i voti delle pagelle di Fabio che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordiamo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere positivo o negativo ma variabile e spiegato nella recensione stessa.

