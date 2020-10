Pagelle Nuovi singoli italiani in uscita il 2 ottobre 2020

Pagele nuovi singoli in uscita il 2 ottobre 2020 a cura di Fabio Fiume.

Come ogni Venerdi, come la pizza al Sabato per chi sta a dieta, sono appena sfornate le nuove pagelle. Questa settimana ci sono un bel po’ di novità, artisti giovani di belle speranze anche se non mancano nel mezzo altri decisamente più navigati. Pronti a leggere cosa ne penso?

Anna – 64 bars

Per la produzione di Night Skinny torna Anna con un pezzo un filo ansiolitico e con più di un passaggio alquanto volgare. Certo nel suo tipo di discorso ci sta, però un certo gergo sentito da una donna fa sempre un effetto straniante, almeno per me, s’intenda.

Lei è indubbiamente valente dal punto di vista rap, ha fiato e la giusta convinzione. però ascoltando un pezzo come questo, mi chiedo se sia più necessità di sembrare cattivi a tutti i costi, perché fa più figo o se tutte queste vite siano davvero state così difficili!

Sei=

Biba – Le cose che non mi dici

Carica pop efficace, giusta per incalzare nelle radio ma anche per non essere additata come prodotto usa e getta. La ritmica regge il tutto e la voce ha dinamiche adatte a questo tipo di composizione che deve arrivare per energia ed attraverso quella provare a raccontare una storia di chiarimento, di qualcosa che è sfuggito e non può più.

Sei ½

Gianni Bismark & Emma – C’hai ragione tu

E’ una canzone che presta il fianco ad una scenografia teatrale, recitata più che cantata su un palco. Ha una sua dignità ed il cantato in dialetto non gliela toglie mica? Emma rivela di avere il romanaccio nelle sue corde mentre Gianni non fa chiaramente fatica.

L’unico problema è che Bismark è ancora alla ricerca del pezzo che lo renda popolare oltre gli addetti ai lavori o i fans della prima ora. Forse l’occasione del duetto famoso, in tal senso, è un po’ sprecata. Però poi chi può dirlo davvero?

Sei

Gianluca Capozzi & Raf Mc – Porque

Canzone modaiola ma non per il cantore napoletano Capozzi, che si trova qui ad affrontare il ritmo caraibico ed a cantare in spagnolo, scrivendo tra l’altro il testo del pezzo. E a differenza di molti non è che si sia cimentato in due parole messe in croce; la canzone ha infatti un senso compiuto, è un discorso completo.

Gianluca appare sii trattenuto, rispetto alle esplosioni vocali pop a cui è abituato, ma sicuramente giusto per quel che richiede un brano come questo.

Sei ½

Mattia Caroli & I Fiori Del Male – La mia generazione

Questo arrangiamento sulla voce, mi ricorda un po’ troppo Cristiano Malgioglio negli anni 80, anche se il famoso cantautore non usava questo tipo di basi a cui appropriare questi echi meccanici.

Non so se siano proprio questi effetti sulla voce a farla arrivare un po’ stonacchiata; se cerchi di seguirla mettendo da parte gli echi che la inquadrano meglio, la percepisci fuori linea.

La base ha delle genialità non male, come l’effetto “fiati” nella parte finale. Da migliorare l’insieme.

Cinque

Cizco – Dentro

E’ la classica storia del chi potrebbe fare e non fa perché sta bene nel suo mondo e chi magari vorrebbe fare chissà che ma ha le mani legate dall’impossibilità di farlo. Il testo è sviluppato bene, ma nell’arrangiamento ci sono forse un po’ troppe cose, un po’ troppe virate, sia nei suoni che nell’interpretazione.

Non stanca nell’ascoltarlo ma di certo il tutto è un po’ schizofrenico.

Cinque ½

Livio Cori & Giaime – ‘O male

Discorso di passione, di supplenza di qualcuno che magari poi di notte non c’è. Un film già sentito tante volte, soprattutto nei pezzi napoletani degli ultimi 20 anni; Cori però lo mette su un sound attualissimo, moderno, riuscendo a rispolverare l’argomento.

A dare forza le riprese vocali e l’intervento di Giaime particolarmente centrato. Certo a Cori manca però ancora la canzone della vita, quella che te lo segnali davvero come artista.

Sei +

Davidof – Fiori d’estate

Se non avessi letto il nome avrei pensato, ascoltando soprattutto le strofe, ad Enrico Nigiotti. Poi nell’inciso si va da altra parte. La vita ha le sue difficoltà, però l’Estate poi torna e con lei rinasce la vita, anche i fiori che sembravano morti. La chiave è acustica con qualche synth vintage a riempire.

Non è il pezzo della vita ma lo si ascolta con piacere.

Sei +

Dea – Questi strani giorni

Voce molto particolare messa al servizio di un pezzo fuori da qualsiasi schema. Ha un testo che è più una sorta di tema svolto sulla relatività di quel che è oltre noi.

Ascolto più volte ma alla fine ho sempre e solo una domanda che mi pervade: che senso ha? Non riesco a spiegarmelo.

Tre

Stefano Delta – Fake

Discorso pop che s’ispira ad alcune produzioni europee e per tali dal sapore più internazionale. La melodia è tagliata nelle strofe e viene fuori nell’inciso, puntando però più sul colore d’insieme che su quello della propria voce da far primeggiare.

Il risultato è compatto anche se avrei dato maggiore potenza alla battuta ritmica, portando in prima linea la batteria. Avrebbe dato maggior potenza.

Sei

Dioniso – Solo una vita

Effetti sonori che arrivano da un certo tipo di psidechelia degli anni 70 a fare da sottofondo a questo pezzo decisamente introspettivo. La voce si muove su un registro di confine tra tonalità femminile e maschile e paradossalmente è quando prende più potenza che viene fuori la parte più maschile.

E’ un brano strano, che difficilmente può avere un suo contesto radiofonico; eppur rivela che la band ha idee che la differenziano dagli altri. Buono anche il cambio tempo della seconda strofa.

Sette

Emonis – Avanti march!

Fastidiosissime sovrapposizioni vocali non rendono sempre di facile comprensione il testo. Poi il discorso l’afferri ed è una guerra al mondo web ed all’assuefazione che può generare. Qualche impeto di potenza vocale scosta il discorso da un’apparente possibilità rap.

Alla fine però tutto risulta un po’ abbozzato e niente affrontato a pieno.

Quattro ½

Daniele Gatti – L’amore non ha segreti

Tematica reggae per raccontare di un amore che ha bisogno di una cura naturale per le ferite e questa è cantare. Il testo è ben scritto; è apparentemente semplice con più di una frase/concetto che può lasciar pensare.

La base aiuta la leggerezza della proposta, permettendoti di non star fermo con il tutto sorretto dalle chitarre.

Sei +

Gazzelle – Destri

“Almeno meritavo una bugia” dice nelle prime battute questo pezzo, che è forse qualcosa che chiunque sia stato lasciato si sia detto tra sé e sé. E la luce alla fine non illumina più e la colpa non la si può dare a nessuno, accade e basta.

Tutto è raccontato con una verità rintracciabile nell’intenzione interpretativa e su una base che incalza ed incoraggia a venire fuori, se ti sai raccontare. Gazzelle in questo riesce alla perfezione.

Sette

Andrea Gioia – Come ti senti adesso?

Brano che le canta a tutta una serie di figure che non sono proprio encomiabili, proposto con un piglio arrabbiato che arriva in divenire, dopo una partenza più pacata. Bella l’arrangiamento in doppia linea vocale, un po’meno la parte solitaria che però ha quell’antipatico effetto anni 80 di sovrapposizione della stessa linea in un unisono che però non risulta poi effettivamente tale. Andrea comunque ha qualcosa da dire e sa come farlo.

Sei

Riccardo Inge – Fulmicotone

Una storia può anche restare nell’aria, non iniziare mai sul serio, pure se è evidente che ci sia del trasporto; lo dicono gli sguardi… al fulmicotone appunto. La spiegazione fatta da Inge di questa situazione è ariosa nell’inciso, molto aperto e cantabile, mentre viaggia più spedita nello special, giocando di dinamica e rendendo il passaggio meno prevedibile.

Sei ½

Iza & Sara – La strada più sicura

Canzone da oratorio o poco più. Nulla in contrario con questo tipo di composizione, però è chiaro che è qualcosa che ha difficoltà a camminare con le proprie gambe nel mondo radio. La voce guida è buona ma al servizio di questo tipo di brano si smarrisce diventando poco concreta… bucolica è il termine che mi sovviene.

Quattro

