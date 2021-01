Pagelle nuovi singoli italiani in uscita l’8 gennaio 2020 a cura di Fabio Fiume.

Tremate… le pagelle son tornate! Ebbene si! Dopo le feste natalizie da questa settimana si torna con il nostro appuntamento fisso del Venerdì.

Stando a quanti di voi lettori, e non da meno artisti o addetti ai lavori, mi avete scritto, impauriti che la rubrica non avesse nuovi domani, devo pensare che ne sarete contenti. Io, di mio, vi ringrazio per gli attestati di stima e per avermi segnalato anche delle “volgari imitazioni” di questa attesa rubrica. Ne ero già a conoscenza, ma non temo e non per una spocchiosa superiorità, ma solo perché penso che ognuno fa il suo.

Alla fine è una variante al mio pensiero e poiché non si può esser certo tutti d’accordo… basta che non vi dimenticate mai che però questa è “Le Pagelle Nuovi singoli” original! Ma bando alle ciance e cominciamo subito!

Luisa Corna – Senza un noi

E’ un pezzo che ha un preciso posto nella storia: la prima metà degli anni 90! Sembra uscito davvero da quel periodo lì. L’unica differenza la fa la durata, perché in quegli anni le canzoni tendevano a durare ben oltre i 4 minuti, mentre adesso la cottura consigliata è sempre attorno ai 3 minuti.

Luisa ha però qui fatto un buon lavoro di rimodernizzazione del suo stare in musica, interpretando con un piglio più grintoso, mettendo da parte qualche classicismo di troppo e risultando meno prevedibile. Resta non sufficiente, ma non in maniera grave.

Cinque

Francesco Mauro Del Grosso – Luce vera

Francescano per vocazione, padre Del Grosso, versione nemmeno troppo riaggiornata del buon Cionfoli, propone una canzone di buoni sentimenti, dedicata prevalentemente all’accettazione dell’altro, che non lesina chiaramente frasi fatte ed una prevedibilità a tratti sconcertante. Purtroppo nemmeno l’aggiunta di cori o chitarre, elimina quel senso di canzone da oratorio, verso cui, s’intenda, non ho nulla contro, ma di certo non mi aspetto di sentire in radio… nemmeno su Radio Maria.

Quattro

Fleres & Moon – Invisibili

“Come gli invisibili non voglio gli elicotteri, voglio i sommergibili”… questa è la frase intelligente del pezzo, se si pensa al fatto che i sommergibili sono di fatto dei mezzi invisibili o quasi. Il resto è tutto già sentito e proposto in maniera un po’ noiosa, sia nella parte rap, dove vengono inesorabilmente dette più o meno sempre le stesse cose, che in quella cantata, dove la bella voce non viene sfruttata, preferendo una modalità d’interpretazione cantilenata e ripetitiva.

Quattro ½

Frank! – Benzina

Effervescente nuova proposta pop con entrambe le zampe ben affondate nell’elettronica, di quella che è perfetta da sottofondo, quel synth perfetto da base filo 80’s, fatto per ballarci sopra. Vocalmente la proposta è pacata e ben amalgamata col sound scelto, per un testo che si avvale di uno slogan vincente, ciò l’odore di benzina che “spacca di brutto”. Effettivamente non conosco gente a cui non piaccia. Benvenuto.

Sei ½

Giacomo Ghinazzi & Andrè – Let’s get away

In qualche suono iniziale questa nuova avventura del producer Ghinazzi mi ha fatto pensare ai Frozen Autumn. Poi si viaggia altrove e la voce di Andrè fa molto effetto anni 90, ovviamente dance. Pezzo trascinante, di quelli che la pista la riempiono appena parte il jingle e che continuano a spedire sempre più verso la prima linea europea il nostro Giacomo.

Sette

Fabio Ingrosso – Fuochi d’artificio

Ambientato allo scoccare della mezzanotte del Capodanno, questo pezzo che contrappone un’immagine generale, solitamente di felicità, con uno stato d’animo personale di mestizia. Il nostro è stato abbandonato ed il festoso countdown non è altro che uno scoccare di pensieri bui, che vedono la persona amata, impegnata tra altre braccia in altro sentimento. Leggerina nell’insieme, ma funzionale.

Sei

Paolo Loggia – Ti aspetto qui

Canzone concepita ad una tastiera con programmazione batteria che non offre mai un punto di forza, non segue le intemperanze della voce, procedendo noiosa per i fatti suoi. Anche la linea melodica risulta plasticosa per un risultato che alla fine, non va oltre una bella voce che però non è, proprio per impostazione, chissà quanto originale.

Quattro

