Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 6 novembre 2020

Pagelle nuovi singoli italiani 6 novembre 2020 a cura di Fabio Fiume.

Diversi big questa settimana nelle pagelle, ma soprattutto tantissimi esordienti o emergenti in cerca del loro posto al sole. Ho ascoltato tutti per voi per cercare di darvi un quadro abbastanza completo delle uscite, il mio quadro s’intenda. E adesso e come sempre la palla passa a voi: ascoltate e poi ci dite.

Cominciamo…

Alexandra – Fai parte di me

A tutti capita, almeno in un momento, inadeguati; per qualcuno poi diventa persino una malattia. Alexandra qui lo racconta con grande umanità anche se in una composizione che definirei “sanremese”, dove s’intenda che con questo termine non c’intendo nulla di negativo, ma solo una modalità piuttosto riconducibile ad un palco storico, con orchestra, cori e abiti “sbriluccicanti”, che poi magari gira poco in radio dopo.

Sei

Anna – Fast

Abbassa un po’ i ritmi Anna e per la prima volta i produce in un brano in cui non devi per forza concentrarti per seguirla senza perderti il senso di ciò che canta. Forse questo è anche il suo primo pezzo che ha un inciso che si possa ricantare.

Musicalmente un po’ vuoto, ma difficile pensare a cosa si possa aggiungere. E comunque qui dimostra che sa anche cantare, cosa importante per un futuro.

Sei +

Manuel Anguissola – Ora si corre

Abito latino ma preso in un negozio di “stracciaroli”, così son detti per intenderci quelli di abiti usati. “La musica è come riprodurre, la musica non va se non si corre” … mi si può palesare un punto interrogativo sulla fronte? Ho capito certo il senso di una rincorsa ad una musica più tribale, che nasce più dal rumore, ma non è che per spiegarlo si possono buttare frasi a c***o!

Quattro

Claudio Baglioni – Io non sono li

Si, però Baglioni ha ripreso per sommi capi la sua Mille Giorni Di Me E Di Te, l’alzata di tonalità nella parte iniziale e ci ha fatto il nuovo pezzo. Ad orecchio torna piacevole e grazie! Rimanda a qualcosa che la mente conosce già.

Se fosse un pezzo ex novo totalmente prenderebbe una buona promozione, ma non posso ignorare che, ad ogni fine frase, mi viene di agganciarci un’altra che arriva da una canzone di esattamente 30 anni fa, sempre sua. Ci mancava solo ci mettesse il piano.

Quattro

Boavista – Lì dove ci sono le stelle

“Vivi in mille vite, mai la tua” dice tra le prime liriche questo brano che rifugge l’appiattimento, il risultare tutti uguali, fare tutti le stesse cose.

L’arrangiamento è quello da ballad rock che poi guadagna, in corso d’opera, un mid-tempo ed un maggior vigore nell’interpretazione. Non aggiunge alla loro carriera in crescita ma si conferma nella zona comoda, li lascia identificare chiaramente.

Sei +

Nino Buonocore – Meglio così

Ritorna il cantautore napoletano con una ballata da profumo jazz e dalla scenografia già tratteggiata dal suo scorrere ed è un palco di legno, un po’ vecchio con tende di velluto, pochi strumenti essenziali, fumo e pubblico di tavolini raccolti.

Tenue, elegante, poco radiofonica ma molto chiarificatrice del mondo dell’artista, sempre proteso all’eleganza. D’atmosfera per 4 piedi in un’unica mattonella e mani che fanno fatica a non scendere ardite.

Sette

Chiara Cami – 11:11

Ballata in inglese con varie reminiscenze, ispirazioni che in Italia trasportano quasi inevitabilmente ad Elisa quando si produce in brani lenti di arrangiamenti essenziali. Eppure l’ispirazione è probabilmente più esterofila di matrice.

Poco importa: il risultato è pieno, centrato, sapiente di ciò che si vuole comunicare ed in che maniera. Arriva leggiadria ed una maniera di cantare non spinta, in cui la voce è strumento tra gli strumenti e non il numero di punta del circo. Peccato la durata breve, non in quanto tale, ma perché il pezzo poteva andare avanti con uno special ed un ulteriore inciso.

Sei ½

Carrese – Terra dei fiori

Uno sguardo pop cantautorale, che non trascura un’orecchiabilità di base, per raccontare un tema importante quale la terra dei fuochi, senza mai citarla esplicitamente, ma facilmente rintracciabile nel testo; “in questa terra di fiori che se ci vivi ci muori… sotto un cielo d’amianto… ti difendi dalla polvere”.

Molto evocativa l’idea della doppia linea vocale nell’inciso, con la parte bassa che dona spessore ed aiuta a rinforzare la melodia.

Sette ½

Marco Carta & Angemi – Domeniche da Ikea

Ispirato ad una certa pop/dance molto attuale Carta prova a rimettersi in pista dopo aver fatto parlare di sé per la qualunque, men che per la sua proposta musicale, in fase di stallo da troppo tempo.

In queste sonorità la sua voce fa persino la differenza, perché in genere si prediligono voci più algide, caratteristica che non può essere certo attribuita alla sua. Il pezzo è easy, scanzonato e funziona. Soprattutto gli toglie di dosso quell’aria da compassato cantante di ballate problematiche o tristerrime.

Sei ½

Celo – Grazie a celo

Diciamocelo pure che questa canzone, autoreferenziale, è piuttosto impalpabile a livello di testa. C’è però altrettanto da dire che molte canzoni internazionali non sono diverse nel contenuto, solo che non lo capiamo, o peggio facciamo finta di non capirlo.

Celo mette su quindi un pezzo ballabile, su cui esibirsi coreograficamente per ottenere magari la partecipazione del pubblico. Forse la otterrà, però con una voce così potrebbe fare molto di più… anche questo va detto.

Cinque

Gabriella Contento – Sbadiglio

Rivedersi dopo tanto tempo, dopo che c’è stata una storia importante non è mai facile. La base è un po’ troppo sparata e con degli accenti elettronici che tagliano il cantato; ecco questa cosa l’avrei corretta.

Per il resto il pezzo scorre in maniera piuttosto esplicativa e chiara nel testo ed in maniera abbastanza prevedibile nella sua costruzione. Non brutta, ma nulla di nuovo e identificativo.

Cinque

Daniel – Tu

Chitarra acustica e voce, emessa tenuemente per recitare questa preghiera ad una persona che non c’è più.

Qualche parola biascicata, mangiata o pronunciata male perché lo “scazzo” è particolarmente di moda attualmente. Il pezzo comunque arriva nel suo messaggio e lo fa precisamente; la mancanza per il nostro è tangibile ed ascoltandolo ci si può anche emozionare ed avere voglia di abbracciarlo, rincuorarlo.

Molto personale però, difficilmente appetibile per il mondo radio, può risultare invece potente per momenti acustici ed intimi di una serata live.

Sei ½

Dario Gay & Mauro Coruzzi (Platinette) – Inno della pettegola

Insolita veste reggaeton per Dario Gay, qui con Platinette in questo pezzo che ha in sé qualcosa di teatrale. Parla chiaramente del vezzo del pettegolezzo, comune a tutti ma quasi mai ammesso spudoratamente.

E’ anche un omaggio alla recentemente scomparsa Franca Valeri che aveva spesso vestito i suoi personaggi di questa arte popolare; perché anche per spettegolare, bisogna essere portati. La valenza radiofonica è chiaramente prossima allo zero, mentre potrebbe avere un ottimo ritorno televisivo.

Senza Voto

Genise & Silvia Mezzanotte – Ti sento

Rivisitazione del celebre classico dei mitici Matia Bazar, che tra il 1985 ed il 1986 conquistò l’Europa tutta. Bella la rivisitazione della base, attualizzata anche se il punto di forza del pezzo, chiaramente poggiato sulle note di Antonella Ruggiero prima e di tutte le altre poi, Silvia Mezzanotte compresa, smonta un po’ la carica con delle note maschili.

L’ingresso di Silvia da una bella sterzata e permette all’auto di non finire nella scarpata, recuperando il centro carreggiata con sicurezza.

Sei

